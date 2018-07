„Yra sveiko proto rodiklis ar kriterijus: jeigu manome, kad kažkoks elgesys yra netinkamas (...) tai mes paprastai šių dalykų nemokome vaikus (...) Siūlau pastebėti vaikus, kaip jie žaidžia ir ką jie žaidžia. Žaidimas yra savotiškas mokymasis gyventi. „Vaikiški šampanai“ yra gėrimai, kurie formuoja tradiciją, kad šventė švenčiama vartojant alkoholinius gėrimus. Klausimas: ar iš tikrųjų tokį elgesio modelį būtina formuoti?“, – Žinių radijui sakė ministras. „Turime, deja, nepavydėtiną situaciją, mūsų vaikai anksti pradeda vartoti alkoholinius gėrimus ir nereikia čia ieškoti kažkokių labai sudėtingų tyrimų“, – teigė A. Veryga. Vyriausybė trečiadienį ketino svarstyti dalies Seimo narių pasiūlymus uždrausti gaminti vaikams ir paaugliams skirtas prekes, imituojančias alkoholį, bei sugriežtinti prekybą alumi plastiko taroje. Tačiau Ūkio ministerija paprašė daugiau laiko. Ministerija nepritaria Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės „valstietės“ Astos Kubilienės siūlomiems Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimams – jais būtų uždrausta gaminti ir parduoti maisto produktus, žaislus ir kitas prekes, kurių dizainas imituotų alkoholinius gėrimus ar jų tarą. Ministerijos teigimu, šis siūlymas nepatenka į Alkoholio kontrolės įstatymo reguliavimo sritį. Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius emocijomis vadina pataisos autorių teiginius, kad vaikiškas šampanas ateityje gali daryti poveikį žmogaus polinkiui į alkoholizmą. „Jeigu taip iš tiesų yra, tai turėtų būti pagrįsta moksliniai tyrimais“, – pridūrė jis. Lietuvoje jau draudžiama parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurios primena tabako gaminius ar jų pakuotes.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.