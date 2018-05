Ministerijai pateikus techninio pobūdžio pastabas ministrų kabinetas šį klausimą svarstys trečiadienio posėdyje. Seimo valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nariai Tomas Tomilinas, Vytautas Bakas, Rūta Miliūtė, Jonas Jarutis siūlymą motyvuoja siekiu sudaryti sąlygas gyventojams prisidėti prie profesinių sąjungų ir jų susivienijimų stiprinimo. Pasak T. Tomilino, pakeitimai galėtų padidinti profesinių sąjungų derybines galias. „Šiandien mes turime tokią situaciją, kad profesinės sąjungos gauna apie 300 tūkst. eurų iš tos GPM (gyventojų pajamų mokesčio – BNS) subsidijos, tuo metu nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, bendrijos gauna per 6 mln. eurų. (...) Žmonės paprastai skiria tuos 2 proc. darželiams, mokykloms (...), bet savo konkrečių ekonominių interesų atstovavimui žmonės tų pinigų neskiria, nes paprasčiausiai nebeturi, nes jau yra skyrę darželiui“, – BNS sakė T. Tomilinas. Pasak jo, siūlomi pakeitimai galėtų pastebimai padidinti profesinių sąjungų pajamas. „Tikrai galėtų padidėti bent jau iki 1-1,5 mln. eurų ir tai būtų labai ženklus nepriklausomų profsąjungų stiprinimas, būtent tų, kurios nepriklauso nuo dotacijų, visokių projektų (...) Šiuo atveju būtų konkretus mechanizmas – tu turi pasiekti konkretų žmogų, įtikinti, kad jis skirtų papildomą 1 proc. GPM, tai atrūšiuos tas profsąjungas, kurios iš tikrųjų dirba su žmonėmis“, – sakė LVŽS frakcijos astovas T. Tomilinas. Šiuo metu mokesčių administratorius turi pareigą Lietuvos gyventojo prašymu pervesti asmenims, pagal įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 proc. pajamų mokesčio.











