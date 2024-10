Verslo ir valdžios funkcijų painiava partijų programose: kas iš tiesų kuria gerovę?

Ko verslui labiausiai reikia iš valdžios, tai ne vedžiojimo už rankos, bet kokybiškų, greitų ir vertę kuriančių paslaugų, pagarbaus, tarnystės santykio su verslais bei investuotojais, drauge kuriant kuo didesnę vertę. Be to, esant vis dar aukštoms palūkanoms bei menkam kredito prieinamumui, įmonių uždirbtas pelnas yra natūralus investicijų šaltinis, tad vis dar galiojantis jo apmokestinimas stabdo Lietuvos ekonomikos investicijas ir plėtrą. Pagirtina, kad daugelio partijų programose investicijoms iš pelno vienaip ar kitaip žadama įjungti žalią šviesą – svarbu, kad tai būtų padaryta sklandžiai ir be perteklinių reguliavimų.

Socialdemokratai ir valstiečiai-žalieji, Lietuvos liaudies partija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga tarsi gręžiasi atgal ir pasisako už valstybinio banko steigimą. LVŽS savo programoje teigia besitikintys tobulinti „verslo kreditavimą per nacionalinę plėtros įstaigą (NPĮ), per įstaigų investavimo ir paskatų priemones, lėšų reinvestavimą į Inovacijų skatinimo fondą ir per steigiamą valstybinį banką.“ Gana mįslingai skamba socialdemokratų deklaracija: „Kapitalo rinka turi tarnauti žmonėms. Gilinsime ir modernizuosime šalies kapitalo rinką, plėtosime jos priemones, ypač investicijas į verslo nuosavybę.“ Reikia tikėtis, kad tai reiškia ne mūsų visų sunešto biudžeto perskirstymą įmonėms, bet verčiau palankias ir stabilias sąlygas eiliniams žmonėms taupyti pensijai, investuoti per fondus ir investicinę sąskaitą.