Praėjusią savaitę paskelbtas konkursas į šias pareigas. Nors pretendentų dokumentų laukiama iki sausio 31-osios, pageidavimą dalyvauti konkurse jau pareiškė 14 pretendentų. „Tikimės, kad kovo pradžioje turėsime konkurso laimėtoją“, – BNS sakė vidaus reikalų ministro patarėjas Karolis Vaitkevičius. Prieš pusantrų metų skelbtas konkursas žlugo, visi penki pretendentai pasirodė netinkami. „Ieškoma naujo vadovo, kuriam visų pirma bus keliamas skaidrumo tikslas, visos sistemos sutvarkymo tikslas – norima atskirti komercines funkcijas. Kad ginklų fondas nebebūtų monopolininkas trumpųjų ginklų pardavėjas. Šitą funkciją ketinama leisti vykdyti verslui“, – teigė K. Vaitkevičius. Susiję straipsniai: Ramutei Daktarienei – dovana: teismas nutarė jai grąžinti garsiąją Užliedžių pilaitę Merkel ir Macronas ragina konfliktą Rytų Ukrainoje spręsti taikiai VRM rengiasi pertvarkyti jai pavaldaus Ginklų fondo funkcijas ir perduoti verslui prekybą trumpaisiais B ir C kategorijos ginklais. Šiuo metu privačios ginklų parduotuvės gali prekiauti visais šioms kategorijoms priskiriamais ginklais, išskyrus pusiau automatiniais arba pertaisomais trumpaisiais, vienašūviais trumpaisiais ginklais, taip pat vienašūviais trumpaisiais, ilgesniais nei 28 cm, kuriems naudojami žiedinio įskėlimo šoviniai. Šiais ginklais suteikta teisė prekiauti tik Ginklų fondui. „Fondui liktų ginklų registro priežiūra, ginklų naikinimas ir centralizuotas ginklų įsigijimas vidaus reikalų tarnyboms. Būta svarstymų, kad išvis reikėtų tą fondą naikinti, bet visos sistemos eina prie funkcijų konsolidavimo, tad Vidaus reikalų ministerijos nuomone, būtų netikslinga išskaidyti ginklų pirkimą įstaigoms – policijai, Viešojo saugumo tarnybai, kitoms. Centralizuotai galima ir pigiau nupirkti, ir turėti vienose rankose“, – aiškino ministro patarėjas. VRM pavaldus Ginklų fondas nuolatinio vadovo neturi nuo 2014-ųjų, kai baigėsi tuometinio direktoriaus Gintauto Mišeikio kadencija. Fondui laikinai vadovauja Įsigijimų skyriaus vedėjas Jonas Šalavėjus. Prieš porą metų VRM buvo sulaukusi nemažai skundų dėl buvusio vadovo veiksmų, atlikti keli tarnybiniai patikrinimai, nustatyta pažeidimų. „Įvairių buvo patikrinimų Ginklų fonde per kelerius metus, nustatyta nemažai piktnaudžiavimo atvejų, galimos korupcijos atvejų, kreiptasis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Yra įvairių sprendimų priimta, bet baudžiamojon atsakomybėn niekas patrauktas nebuvo“, – BNS sakė K. Vaitkevičius. 2016 metais Lietuva sulaukė JAV ambasados pasipiktino, kad Lietuvos kariuomenei dovanoti visame pasaulyje kolekcininkų itin vertinami snaiperių naudoti pusiau automatiniai šautuvai M14 atsidūrė privačių asmenų rankose. VRM nurodė Ginklų fondui juos susigrąžinti, dėl to teko bylinėtis teisme.











