Pirmą kartą paskaičiuota, kokia tikimybė, kad avarijos Astrave metu vėjas radioaktyvias daleles neš į Lietuvą. Du kartus per parą ištisus metus fiksuoti duomenys rodo, kad vėjas radiaciją į mus neštų 36 proc. tikimybe, o 64 proc. neštų nuo Lietuvos. Nors jeigu ir pučia vėjas nuo Lietuvos, debesis kartais apsisuka ir grįžta į Lietuvą. Todėl Rusijos ir Baltarusijos tylos atveju tik perspėjimo stotelės gali būti išsigelbėjimu. „Artimiausia stotelė yra nutolusi 17 km nuo Vilniaus. Jeigu vėjo greitis yra apie 20 km per valandą, tai po pusantros valandos jau gauname pirmuosius duomenis“, – teigė Aplinkos apsaugos agentūros atstovė Olga Uselienė. Susiję straipsniai: Ministras: galima Astravo AE plėtra – bandymai nukreipti dėmesį nuo problemų Baltarusijos ambasadoriui įteikta nota dėl įtariamo gaisro Astravo AE Vilniuje, maždaug už 50 km nuo statomos Astravo elektrinės, yra viena ankstyvaus perspėjimo stotelė, veikianti trejus metus. Iš viso Lietuvoje jų veikia jau 30, šiemet dar bus įrengta 13 tokių stotelių, dauguma jų bus palei Baltarusijos sieną. BNS rašė, kad Seimas pernai birželį įstatymu įtvirtino, kad Astravo jėgainė yra nesaugi ir kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui bei aplinkai ir visuomenės sveikatai. Šiuo teisės aktu siekiama pagrįsti elektros importo ribojimus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.