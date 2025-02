VDU profesorius: jei JAV prašytų švelninti sankcijas Baltarusijai, Lietuva susidurtų su moralinėmis problemomis

Pradžioje J. D. Vanceʼas apskritai kritikavo D. Trumpą, dar iki 2016 metų nenorėjo su juo net sutarti, vadino Hitleriu, fašistu ir pan. Po to visus tas grandiozinis pokytis labai nustebino. Kodėl čia D. Trumpas sutiko, kad jis būtų jo padėjėju ir dešiniąja ranka? Visa šita jų bendradarbiavimo istorija atsitiko, žinoma, per D. Trumpo sūnus ir per P. Thielį. E. Muskas toje aplinkoje pasirodė vėliau, jis ne iš karto ten apsireiškė. Tuomet visoje toje aplinkoje pradedama kurti vizija, kad valstybinė demokratija yra blogas dalykas, nes ji kainuoja labai daug ir ją reikėtų suvaržyti, sumažinti visokias išlaidas, ji yra neefektyvi ir netarnauja šiuolaikinių didžiųjų Silicio slėnio korporacijų raidai, jie norėtų matyti kitokius finansinius ekonominius santykius JAV, o D. Trumpas galėtų tai padaryti.