Taip pat patvirtinta etikos komiteto išvada, kuria pasmerktas dabar jau buvusio dėstytojo tapytojo Jono Gasiūno elgesys su studentais. Senato pirmininkė Marija Marcelionytė-Paliukė sako, kad ir G. Trimakas, ir J. Gasiūnas, be kita ko, pripažinti pažeidę normą, draudžiančią akademinės bendruomenės nario žeminimą naudojantis savo viršenybe, nors jų pažeidimai ir nėra vienodo sunkumo. „Senate buvo diskutuojama ir tikrai buvo nuomonių skirtingų, neišeina griežtai gretinti šitų dviejų atvejų kaip juoda ir balta, bet įstatymai yra tokie, Senato etikos komitetas tiesiog dokumentuoja, įvardina, kad yra tam tikri punktai, o tas puntas neskirsto: gražus – negražus, geras – negeras, mylimas – nemylimas“, – sakė Senato pirmininkė M. Marcelionytė-Paliukė. Susiję straipsniai: Nederamu elgesiu su studentėmis apkaltintas Trimakas traukiasi iš VDA Prieš lemiamą VDA posėdį prabilo Trimakas: visiems reikia išsilaisvinti G. Trimakas jau yra įteikęs prašymą atleisti iš darbo. VDA rektorius Audrius Klimas sako, kad tenkins šį prašymą. „G. Trimakas pats pripažįsta savo kaltę, pats yra pasiryžęs išeiti iš Dailės akademijos“, – žurnalistams trečiadienį po Senato sprendimo sakė rektorius. G. Trimakui iki atleidimo iš darbo dar numatoma suteikti laiko perduoti darbus bei išleisti jį priklausančių apmokamų atostogų. G. Trimako elgesys įvertintas gavus dviejų studenčių skundus, kuriuose kalbama apie kelerių metų senumo įvykius: jo pokalbius su studentėmis ir prisilietimus prie jų. Nederamu elgesiu su studentėmis apkaltintas G. Trimakas pirmadienį žurnalistams teigė galėjęs būti ne taip suprastas, nes neturintis netinkamų intencijų studentų atžvilgiu. Jis teigė per šį skandalą supratęs, kad „negalima su visais būti draugiškam“. J. Gasiūno elgesį Senato etikos komitetas pasmerkė konstatuodamas, kad jo elgesys yra nesuderinamas su VDA dėstytojo vardu ir pareigomis, žemina žmogaus orumą. Viešojoje erdvėje jis buvo kaltinamas ir intymiais santykiais su studentėmis. Akademijoje netinkamu elgesiu su studentais buvo apkaltintas ir psichologas Arvydas Liepuonius, tačiau negavus oficialių skundų jo elgesys Senate liko neįvertintas. Tik kilus skandalui, A. Liepuonius iš akademijos pasitraukė. Pastarosiomis savaitėmis kaltinimų nederamu seksualiniu elgesiu su studentais viešojoje erdvėje buvo išsakyta ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstančio Lietuvos rusų dramos teatro vadovo režisieriaus Jono Vaitkaus atžvilgiu.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.