Senato pirmininkė Marija Marcelionytė-Paliukė BNS sakė, kad posėdyje bus pristatytos Senato etikos komiteto išvados dėl dabar jau buvusio dėstytojo tapytojo Jono Gasiūno bei dėl norą iš akademijos trauktis pareiškusio fotografo Gintauto Trimako. Akademijoje netinkamu elgesiu su studentais buvo apkaltintas ir psichologas Arvydas Liepuonius, tačiau negavus oficialių skundų jo elgesys komitete liko neįvertintas. Anot M. Marcelionytės-Paliukės, Senatas spręs, ar pritarti komiteto išvadoms. Ji taip pat aiškino, kad sprendimus dėl atleidimų priimta rektorius, Senatas jam turi tik patariamąjį balsą. Ji sakė nenorinti spėlioti, ar Senatas pasisakys už G. Trimako atleidimą. Susiję straipsniai: Atskleidė, kas nurodyta studenčių skunduose apie Trimaką Po dėstytojų priekabių – abejonės dėl pasiekimų: lauktų dar vienas smūgis „Gali būti pasakyta, kad jis galėtų likti akademijoje iki pirmo panašaus skundo, tačiau kol kas nenoriu burti iš kavos tirščių“, – sakė Senato pirmininkė. G. Trimakas yra įteikęs atsistatydinimo pareiškimą VDA rektoriui Audriui Klimui. Rektorius antradienį BNS sakė, kad prašymą žada tenkinti. Pirmadienį Senato etikos komitetas konstatavo, kad bandydamas užmegzti neakademinius santykius su studentėmis, G. Trimakas pažeidė šios aukštosios mokyklos etikos normas. Savo išvadas komitetas padarė išnagrinėjęs dviejų studenčių skundus, kuriuose kalbama apie kelerių metų senumo įvykius: jo pokalbius su studentėmis ir prisilietimus prie jų. Nederamu elgesiu su studentėmis apkaltintas G. Trimakas pirmadienį žurnalistams teigė galėjęs būti ne taip suprastas, nes neturintis netinkamų intencijų studentų atžvilgiu. Jis teigė per šį skandalą supratęs, kad „negalima su visais būti draugiškam“. Kartu jis aiškino nepykstantis ant apie jį prabilusių merginų. „Yra geras bruožas, kad laisvėjame, kad galima išties bet kokiomis formomis tą problemą iškelti. Ir kiek čia man bekainuotų, tas turėtų vis tiek teigiamai išsispręsti, nes, manau, ir skausmą nešioti tą, kažkokį nusivylimą autoritetais nešioti tiek metų ir nedrįsti pasakyti – tai galbūt šita forma ir yra viena iš tokių pagrindinių“, – dėstė menininkas. J. Gasiūno elgesį Senato etikos komitetas pasmerkė dar vasario pradžioje konstatuodamas, kad jo elgesys yra nesuderinamas su VDA dėstytojo vardu ir pareigomis, žemina žmogaus orumą. Viešojoje erdvėje jis buvo kaltinamas ir intymiais santykiais su studentėmis. Etikos komiteto pirmininkas architektas Marius Šaliamoras ne kartą akcentavo, kad negalima tapatinti J. Gasiūno ir G. Trimako elgesio, nes pastarojo pažeidimai – gerokai švelnesni. Pastarosiomis savaitėmis kaltinimų nederamu seksualiniu elgesiu su studentais viešojoje erdvėje buvo išsakyta ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstančio Lietuvos rusų dramos teatro vadovo režisieriaus Jono Vaitkaus atžvilgiu.

