Jis pirmadienį BNS teigė, kad Akto laikino saugojimo panaudos sutartyje numatyta, jog dokumentas gali būti „naudojamas parodos tikslais ir Europos kultūros sostinės vardo suteikimo Kaunui proga 2022 metais“. Taip gali nutikti, jeigu pavyks sutarti, kad dokumentas Lietuvoje liktų iki 2022-ųjų. Vokietijos archyve rastą Vasario 16-osios Aktą dėl Lietuvos valstybės atkūrimo ir pripažinimo šią savaitę planuojama atvežti į Lietuvą. Sutarta, kad jis bus eksponuojamas Signatarų namuose Vilniuje. Ranka rašytą dokumentą lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais pernai kovą Berlyno diplomatiniame archyve rado Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis. Susiję straipsniai: Prezidentė kviečia išradingai švęsti valstybės šimtmetį Svarbiausi 2017-ųjų įvykiai žurnalistų akimis – Mažylio atradimas ir Trumpo prezidentavimas Nepriklausomybės aktą Lietuva saugos iki penkerių metų – tai numato Lietuvos ir Vokietijos praėjusį spalį pasirašytas susitarimas. Jono Basanavičiaus pirmininkaujama Lietuvos Taryba Nepriklausomybės aktą pasirašė 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje. Istorikai mano, kad tądien galėjo būti pasirašyti keli dokumentai, kitų buvimo vieta nėra žinoma.

