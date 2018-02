„Džiugu, kad Los Andželo miestas prisideda prie atkurtos modernios Lietuvos šimtmečio šventės. Toks dėmesys – svarbi dovana Los Andžele ir aplink gyvenančiai 10 tūkstančių lietuvių bendruomenei“, – teigia Lietuvos generalinis konsulas Los Andžele Darius Gaidys. Miesto simboliu tapusi instaliacija „LAX Gateway Pylons“ Lietuvos trispalvės spalvomis žibės iki vasario 17-osios ryto. Antrame pagal dydį JAV oro uoste kasdien apsilanko apie 190–220 tūkst. keleivių. Vasario 16-ąją Lietuva minės valstybės šimtmetį. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą Lietuvos valstybę.











