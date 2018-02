„Kalbama apie vieną iš dvidešimties signatarų, pasirašiusių Vasario 16 aktą, ir du brolius, žinomus žmones – Biržiškas, orientuojamės į tai, kad perlaidojima būtų liepos mėnesį. Viskas turėtų būti iš valstybės lėšų. Turėsime specialią komisiją, ji turės rūpintis tiek protokoline prasme, tiek vietos parinkimu. Turėtumėme surasti vietą Rasų kapinėse“, – BNS sakė Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija pranešė tarpininkavusi artimųjų prašymui perlaidoti Vasario 16-osios akto signatarą akademiką M. Biržišką, profesorius bibliografą Vaclovą ir pulkininką leitenantą Viktorą Biržiškas Vilniuje Rasų kapinėse, vykdant velionių paskutiniąją valią. Pirmadienį perlaidojimo galimybės aptartos per susitikimą Vyriausybėje, dalyvaujant Mykolo ir Bronislavos Biržiškų anūkams Vytautui Mikle Barauskui ir Ventai Maria'ai Leon. Vytauto Didžiojo gimnazija pranešė, kad suderinta perlaidojimo data ir vieta. Nuspręsta, kad oficialus atsisveikinimas su palaikais Jungtinėse Amerikos Valstijose vyks liepos 8 dieną, o į Lietuvą jie bus atskraidinti liepos 10 dieną. Atsisveikinimą su velioniais numatyta surengti Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje, o oficialias valstybines laidotuves surengti liepos 11 dieną. 1882 metais gimęs Vasario 16-osios akto signataras M. Biržiška į užsienį pasitraukė 1944 metais per sovietų okupaciją. Jis mirė 1962 metais Los Andžele.

