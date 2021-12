Varėnos rajono miškuose 5 dienas praleidę migrantai išvežti į užkardą: jų grąžinimas į Baltarusiją – komplikuotas

Apie neteisėtai sieną kirtusius migrantus, esančius Lietuvoje, pranešė „Sienos“ grupės savanoriai, padedantys atvykėliams iš Baltarusijos.

Pasak jų, migrantai į Lietuvą pateko dar šeštadienį ir nuo to laiko gyvena Varėnos rajono miškuose. Pakistano piliečiais prisistatę vyrai į Lietuvą atvyko tik su kuprinėmis.

Savanoriai pasakoja parūpinę jiems palapinių, miegmaišių bei šiltų rūbų.

Be to, migrantai turi EŽTT sprendimą, įpareigojantį jų neišsiųsti atgal į Baltarusiją bent iki sausio 25 dienos.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad sprendimas bus vykdomas – pakistaniečiai šiuo metu yra apgyvendinti Kabelių užkardoje.

Tokį patį sprendimą EŽTT priėmė ir grupės afganistaniečių atžvilgiu, tačiau jie net kelis kartus išstumti atgal į Baltarusiją. Į mūsų šalį jie įleisti tik po to, kai Delfi aptiko migrantus Lietuvos teritorijoje.

„4 vyrai, pasieniečiai saugu, šilta, jei reikės pagalbos, ji bus suteikta. Nepanašu, kad reikės medikų. Sunku susikalbėti, dokumentų neturi, laukiama vertėjo, apklausos, aiškinamasi, kas jie tokie, kaip jie pateko į Lietuvą.

Pasak G. Mišučio, dabar 4vyrai šiltai apgyvendinti Kabelių užkardoje, jiems bus suteikta visa reikalinga pagalba. Kadangi jie neturi dokumentų, be to, su jais sunku susikalbėti, laukiama vertėjo. Po to planuojamos apklausos, bus aiškinamasi, kaip jie pateko į Lietuvą, jų maršrutą čia.

„Jei reikės pagalbos, ji bus suteikta, bet nepanašu, kad reikės medikų“, – sakė G. Mišutis.

Pasak VSAT atstovo, jei užsieniečiai išties miškuose yra nuo šeštadienio ir savanoriai apie tai žinojo, toks elgesys jį labai stebina.

„Sunku suprasti, kodėl taip elgiasi savanoriai. Jei migrantai buvo pasistatę palapinę tokiu oru, kodėl jie slepiami, kodėl nesidalinama informacija, kodėl pasirenkamas toks slaptas kelias. Kodėl jie kažkur lauke, ar tai lemia teismo sprendimo laukimo interesas, ar dar kažkas“, – kalbėjo G. Mišutis.

Oficialiais VSAT duomenimis, vakar į šalį nebandė patekti nei vienas neteisėtas migrantas.

Pirmadienį VSAT pareigūnai neįleido 4 tokių užsieniečių, sekmadienį – 33, šeštadienį – 13, penktadienį – 4. Trečiadienį ir ketvirtadienį iš Baltarusijos neteisėtai bendrą 679 km valstybių sieną bandžiusių kirsti migrantų nebuvo.