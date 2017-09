Iš viso norą dalyvauti šiame konkurse buvo išreiškę 15 pretendentų, tačiau į jį ketvirtadienį atvyko penki, nurodo ministerija.

J.Sabalienė anksčiau yra dirbusi sveikatos apsaugos viceministre (kai ministerijai vadovavo Juras Požela), vyriausiąja patarėja Šiaurinės dimensijos partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės sekretoriate, Vilniaus teritorinėje ligonių kasoje, Ukmergės ir Vilniaus Antakalnio universitetinėje ligoninėse.

J.Sabalienė turi medicinos gydytojo išsilavinimą, taip pat sveikatos priežiūros įstaigų valdymo ir administravimo bei teisės magistro laipsnius.

Nuolatinio vadovo VLK neturi jau ne vienus metus.

Laikini vadovai nuo 2014 metų skiriami dėl to, kad buvęs vadovas Algis Sasnauskas tuomet buvo teismo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo ir nušalintas. A.Sasnauskas nepalankų teismo sprendimą skundė ir apeliaciniame teisme bylą pralaimėjo praėjusią metų liepą, tuomet jis atleistas iš VLK vadovo pareigų. Bylą nagrinėjęs Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad buvusio A.Sasnausko byla grąžinama dar kartą nagrinėti Apeliaciniam teismui. Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija pavedė aiškintis, ar šioje byloje nebuvo provokacijos.

A.Sasnauskas teisiamas dėl neskaidraus pirkimo. Jis norėjo sužinoti, ar jo kabinete nėra sumontuota pasiklausymo aparatūra – aptikti ir neutralizuoti slaptą pasiklausymo aparatūrą turėjo iš bendrovės „Gelsauga“ gauta įranga. Anot tyrėjų, A.Sasnauskas nusprendė organizuoti pirkimo procedūras taip, kad būtų sudarytos sąlygos nugalėtoju pripažinti būtent bendrovę „Gelsauga“.

A.Sasnauskas paraleliai bylinėjasi dėl atleidimo – jis siekia būti grąžintas į darbą. A.Sasnauskas taip pat prašė stabdyti konkursą į VLK direktoriaus pareigas, o jei konkursas įvyktų, laimėtojo neskirti į pareigas. Tačiau teismai nusprendė konkurso nestabdyti.

