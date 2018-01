Valstybės tarnautojų laukia neramūs metai: rengiami pokyčiai užkabins dešimtis tūkstančių

Trečiadienį Vyriausybė posėdyje pritarė Valstybės tarnybos įstatymo projektui. Kaip nurodoma po sprendimo išplatintame pranešime spaudai, reforma siekiama modernizuoti valstybės tarnybą ir paskatinti pertvarkas, kurios per kelerius metus iš esmės pakeistų suvokimą apie valstybės tarnybą ir jos tarnautojus.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas trečiadienį po posėdžio žurnalistams negalėjo pasakyti, kiek sumažės valstybės tarnautojų skaičius, kai įsigalios reforma, rašė naujienų agentūra BNS. E. Misiūnas anksčiau yra sakęs, kad norint neskirti reformai papildomų lėšų, reikėtų valstybės tarnautojų skaičių sumažinti 7-8 procentais.

Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė teigė girdėjusi iš vidaus reikalų ministro paskaičiavimus, kad valstybės tarnautojų beliktų maždaug 20 tūkstančių. Šiuo metu yra apie 50 tūkstančių jų.

„Taip kardinaliai sumažinti valstybės tarnautojų, kad jie netektų kažkokių darbų funkcijų, neįmanoma. Reiškia, tie valstybės tarnautojai, kurie nebebus valstybės tarnautojais, arba bus atleisti, arba bus pervesti dirbti į dirbančiuosius pagal darbo sutartis“, - sakė I. Petraitienė.

Įstatymo projekte siūloma pakeisti valstybės tarnybos sąvoką – nustatyti, kad į ją nepatenka ūkinio ir techninio pobūdžio funkcijos.

Dalies darbuotojų situacija suprastėtų

Profsąjungos vadovė vardijo priežastis, dėl kurių darbuotojų situacija pasikeitus jų statusui iš valstybės tarnautojo į dirbantįjį pagal darbo sutartį suprastėtų.

„Valstybės tarnautojai turi papildomų atostogų už atidirbtus metus, ko neturi dirbantys pagal darbo sutartis. Valstybės tarnautojai gauna papildomas lėšas už stažą, ko neturi dirbantys pagal darbo sutartis. Valstybės tarnautojų atlyginimas yra šiek tiek didesnis negu dirbančiųjų pagal darbo sutartis, nors principas skaičiuoti darbo užmokestį yra tas pats. Nuo praėjusių metų vasario 1 dienos ir vieniems, ir kitiems pagrindas yra bazinis dydis”, - sakė I. Petraitienė.

Įstatymo projekte numatoma atsisakyti visų priemokų ir priedų, paliekant tik priemoką už pavadavimą ir už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Profsąjungos lyderė teigė girdėjusi deklaracijas, kad atlyginimai labai didės atsisakius dalies valstybės tarnautojų.

„Šiuo metu valstybės tarnautojams pagrindinė priemoka yra už klasę. Tau yra skiriama pirma, antra arba trečia klasė ir atitinkamai didėja atlyginimas iki 30 procentų. O dar yra ir kitų priemokų, pavyzdžiui, už sudėtingą darbą. Dabar už klasę priemokos nebus“, - sakė I. Petraitienė.

Pasak profsąjungos vadovės, buvo numatyta, kad priemoką valstybės tarnautojas gali gauti iki 70 procentų turimo darbo užmokesčio. „Tai ganėtinai nemažos buvo ir šiuo metu priemokos. O dabar jau tų priemokų nebeliks, bet metų pabaigoje planuojamas didžiulis premijavimas. Kažkokia kompensacija bus, jeigu tik lėšų bus“, - sakė I. Petraitienė.

Pagal naują įstatymo projektą keičiasi atostogų skaičiavimo tvarka. Profsąjungos lyderė teigė, kad ji suderinta su Darbo kodeksu. „Atostogos bus skaičiuojamos ne nuo kalendorinių dienų, bet nuo darbo dienų. Ir vietoj 28 dienų minimalių atostogų, lieka 20 dienų“, - sakė I. Petraitienė.

Įstatyme siūloma nustatyti, kad valstybės tarnautojas privalo atlyginti žalą, jeigu ją padarė atlikdamas viešojo administravimo veiklą. Išieškotinos žalos dydis nėra ribojamas tais atvejais, kai žala padaryta tyčia. Projekte siūloma aiškiai reglamentuoti žalos išieškojimą ne teismine tvarka.

Pasak profsąjungos lyderės, iki šiol taip nebuvo, nors nuolatos buvo didžiulis noras, kad valstybės tarnautojas pilnai atlygintų žalą. Ji tokį siūlymą vertino nevienareikšmiškai.

„Būna įvairių aplinkybių, kada nuo jos nuo valstybės tarnautojo ne visada ir priklauso, tačiau visais atvejais žalą dabar reikės atlyginti valstybės tarnautojui. Čia kiekvienu atveju reikėtų žiūrėti individualiai, o čia – kaip kirviu nukirsta: viską atlyginti“, - sakė I. Petraitienė.

Ne visi punktai profsąjungos lyderei nepatiko. Ji sveikino iniciatyvą užtikrinti ministerijų kanclerių rotaciją. Pagal įstatymo projektą, Vyriausybės įstaigų vadovai būtų laikomi valstybės tarnautojais, kuriems įvedamos kadencijos. Tai galiotų ir ministerijų kancleriams.

„Kancleriai keičiasi tuomet, kai keičiasi valdžia. Jeigu panagrinėtumėte, man atrodo, nei vieno ministerijos kanclerio nėra išlikusio pasikeitus valdančiosioms daugumoms. O dėl rotacijos – aš manyčiau, kad yra labai neblogai, todėl kad ateina nauji žmonės, naujos jėgos su savo naujais pajėgumais, naujomis galimybėmis ir iš tikrųjų, galbūt, tai skatina labiau inovatyvesnį, įdomesnį, progresyvesnį darbą įstaigoje“, - sakė I. Petraitienė.

Mato landų prakišti savus





Tiek profsąjungos lyderė, tiek opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis įžvelgė rizikų, kad po reformos, kai viešajame sektoriuje atsiras daugiau darbuotojų, kurie įdarbinami paprasčiausiai pagal darbo sutartis, o ne konkursų būdu, atsiras daugiau landų į šias pozicijas įdarbinti savus žmones.

„Išties, kai yra paskelbtas konkursas į valstybės tarnautojo poziciją, į ją yra ganėtinai sudėtinga patekti, kadangi turi praeiti ne vieną atranką ir gebėjimų testas yra laikomas, ir kiti egzaminai. O dirbantieji pagal darbo sutartis yra priimami be jokių konkursų. Tada iš tikrųjų tos pozicijos gaunasi labai politizuotos, arba priklauso nuo to, kaip pažįsti vadovus, ar esi surištas draugystės, giminystės ryšiais, tai irgi yra galimybė papulti į dirbančiojo pagal darbo sutartis poziciją“, - sakė I. Petraitienė.

TS-LKD vadovas irgi sutiko su tokiomis mintimis. „Niekas nėra apsaugotas nuo to, kad valstiečiai tiesiog paims ir pradės sodinti savus žmones į institucijas, kurios jiems yra pavaldžios, norėdami užsitikrinti gal dar vieną kadenciją Seime“, - sakė G. Landsbergis.

Valstiečių žaliųjų lyderis Ramūnas Karbauskis rizikos, kad po pertvarkos padaugės landų į viešąjį sektorių darbinti daugiau savų žmonių, nemato.

„Matau didelę problemą, kad per daugelį metų, ir per tą laikotarpį, kai valdžioje buvo tie patys konservatoriai, buvo didinamas valstybės valdymo aparatas, valstybės tarnautojų skaičius, ne motyvuotai, o remiantis interesu turėti savo partijos žmones įvairiose struktūrose. (…) Mes tokios rizikos nematome, nes mes to nedarome“, - sakė R. Karbauskis.

Pasigenda analizės

TS-LKD lyderis pripažino iki šiol išsamiai nesusipažinęs su paskutine Valstybės tarnybos įstatymo versija, tačiau iš to, ką apie tai rengiamą reformą yra girdėjęs, nebuvo linkęs jos vertinti optimistiškai.

„Tai daugiau primena ganėtinai brangią reformos imitaciją, tikintis, kad ministerijos turės atleidinėti žmones, ir tokiu būdu galės kelti algas, bet jokių prielaidų, kodėl tai turėtų atsitikti, nėra. Akivaizdu, jeigu ministerijos pradės kelti algas, ir paliks tą patį darbuotojų skaičių, tai elementariai turės iš kažkur imti didelius pinigus, tuo sukeldamos arba biudžetui papildomus sudėtingumus, arba pernelyg didelius lūkesčius ir darbuotojams bus neaišku, kodėl nepavyksta pakelti algų“, - sakėG. Landsbergis.

Pasak jo, norint padaryti tikrą valstybės tarnybos reformą, pirmiausia reikia peržiūrėti funkcijas.

„Nuo funkcijų prasideda reali pertvarka, ar jos nesidubliuoja, jei dubliuojasi, tai turi būti mažinamos. Jei to nėra daroma, tai yra tik imitacija. Reikia nepamiršti, kad ministerijose, į kurias yra pirmiausia nukreipiama taip vadinama pertvarka, dirba kiek daugiau nei 3000 darbuotojų. Net jų sumažėjus 10-20 procentų, tie skaičiai dramatiškai nepasikeičia. Didieji skaičiai yra savivaldoje bei valstybei pavaldžiose institucijose. Ir apie juos kalbama minimaliai“, - sakė G. Landsbergis.

Valstiečių žaliųjų lyderis opozicijos kritiką dėl funkcijų analizės trūkumo teigė girdįs jau ne pirmą kartą, tačiau jis neabejojo, kad prieš imantis reformos situacija buvo detaliai išnagrinėta.

„Mes tą patį girdėjome Kultūros komitete, kai buvo pranešta, kad Kultūros ministerija baigia savo struktūrinę reformą, ir opozicija vėlgi teigia, kad tikriausiai nėra jokios funkcijų analizės, į ką ministerija pasakė: kaip gali nebūti funkcijų analizės, jeigu struktūra pertvarkoma? Lygiai tas pats šnekant apie visą valstybės tarnybos pertvarką. Esu įsitikinęs tuo, kad ji padaryta ir padaryta kokybiškai, o pokyčiai yra būtini. Opozicija darys viską, kad jų nebūtų, bet balsų Seime mums užteks“, - sakė R. Karbauskis.