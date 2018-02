Nuo penktadienio Vilniuje valstybinės vėliavos spalvomis bus apšviesti rūmai ir pastatai, kur kurta XX amžiaus Lietuvos istorija, kur lietuviai iškėlė ir subrandino modernios valstybės idėją, teigiama savivaldybės pranešime. Penktadienį pirmąkart bus įžiebta ir Vilniaus tiltų trispalvė – Nerį papuoš Lietuvos vėliavos spalvomis apšviesti Baltasis, Žaliasis ir Mindaugo tiltai. Visą savaitę senamiesčio kavinės ir restoranai kvies į kelionę laiku: bus galima išvysti 1918-ųjų iškabas ir reklamas, klausytis to laiko muzikos, vaišintis to laiko patiekalais. Vilniečiams ir sostinės svečiams bus rengiamos istorinės ekskursijos valstybės atkūrimo takais. Šiemet Lietuva mini valstybės atkūrimo šimtmetį. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė atkurianti nepriklausomą valstybę.

