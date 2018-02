Seimo apdovanojimas už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei nuostatų patvirtinimą skirtas Algimantui Kasparavičiui, Algiui Krupavičiui ir Alvydui Nikžentaičiui. Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, humanitarinių mokslų daktaras A. Kasparavičius įvertintas už XX amžiaus Lietuvos politinės raidos ir diplomatijos istorijos, tarptautinių santykių, parlamentarizmo ir autoritarizmo problemų, pilietinės visuomenės ir politinės kultūros tyrinėjimus. Apdovanojimas politologui, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanui Algiui Krupavičiui skirtas už lyginamosios ir viešosios politikos, partijų, partinės sistemos ir rinkimų tyrinėjimus. Susiję straipsniai: Valstybės šimtmečio proga Vilnius savaitei grįš į 1918-uosius Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Jerzy Giedroyco dialogo ir bendradarbiavimo forumo vadovas A. Nikžentaitis apdovanotas už viduramžių lietuvių tautinės tapatybės tyrinėjimus ir visuomeninę veiklą puoselėjant santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Seimas savo apdovanojimą įsteigė 2014 metais, siekdamas įvertinti fizinių ir juridinių asmenų indėlį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, stiprinant valstybės ir parlamentarizmo tradicijas, už jų veiklą visuomenės gerovei. Šiemet Lietuva mini valstybės atkūrimo šimtmetį.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.