Į VSD kviečiama premjero vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija susipažins su atnaujintomis saugumo situacijos apžvalgomis, bus įvertintos praėjusios pratybos, aptarta bendroji saugumo situacija Lietuvoje ir regione, BNS sakė premjero patarėjas Arnoldas Pikžirnis. Posėdyje dalyvaus Finansų, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ministerijos, žvalgybos institucijų vadovai, prezidentės patarėja nacionalinio saugumo klausimais. Prieš daugiau nei metus įkurta Nacionalinio saugumo komisija koordinuoja institucijų, atsakingų už nacionalinį saugumą, darbą, teikia pasiūlymus Vyriausybei, kitoms institucijoms. Komisija renkasi bent kartą per mėnesį.

