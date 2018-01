Valstybės kontrolė kol kas nepradės Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) audito, tačiau žada kreiptis į LRT tarybą prašydama pateikti informaciją apie visuomeninio transliuotojo veiklą, rizikas, atliktus išorės auditus. Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys teigia, kad gavus ją bus apsispręsta, ar atlikti auditą, ir jei taip – kokį. „Programoje konkretaus audito dar nematysite, bet šiuo metu pradėjome savo nepriklausomą rizikos vertinimą ir visos problematikos, susijusios su minima institucija. Artimiausiu metu kreipsimės į LRT tarybą dėl papildomos informacijos“, – žurnalistams antradienį sakė A. Dulkys. Anot jo, prašoma informacija susijusi su pastarųjų metų išorės vertintojų, kitų subjektų teiktų rekomendacijų veiksmais, vidaus audito rezultatais, pačios LRT tarybos administracinės komisijos veiklos nustatytomis rizikomis. Taip pat LRT tarybos bus prašoma informacijos apie veikiančią vidaus kontrolės sistemą. Susiję straipsniai: Siaurusevičius atskleidė slaptą veiksmų prieš LRT planą Skvernelis: nesmagu girdėti interpretacijas dėl žiniasklaidos laisvės ribojimo „Šių dalykų reikia, kad mes galėtumėme apsispręsti, kuo galėtumėme būti naudingi, nes auditai yra skirtingi – veiklos, finansiniai, teisėtumo, kiekvienas jų turi skirtingą gylį, klausimų skaičių“, – teigė A. Dulkys. Pasak valstybės kontrolieriaus, jo vadovaujamos institucijos atlikti auditą dar gruodį paprašė pati LRT taryba, tačiau formuluotė, ką tiksliai prašoma įvertinti, nebuvo aiški. A. Dulkys sakė, Valstybės kontrolė pernai iš viso sulaukė apie 140 įvairių prašymų, o LRT nebuvo prioritetinė sritis – kartu su kitomis viešosiomis įstaigomis pastarąjį kartą LRT auditorių tikrinta 2016-aisiais, išvados skelbtos pernai. A. Dulkys pabrėžė, kad inicijuoti auditą trukdo tarptautiniai valstybės auditoriams galiojantys Limos deklaracijos principai, numatantys, kad „esant tam tikroms aplinkybėms, kai institucija neapsaugota nuo pašalinės įtakos, kalba apie jos valstybinį auditą negali eiti“. Būtent tokiomis aplinkybėmis jis nurodė viešas politikų diskusijas su LRT atstovais, registruojamus teisės aktus dėl LRT nuolatinių auditų, galiausiai ir parlamento sudarytą komisiją nacionalinio transliuotojo veiklai tirti. Seimo komisijos veiksmų, anot A. Dulkio, Valstybės kontrolė „nesiruošia dubliuoti“. „Turime išsiaiškinti, kaip komisija dirbs, ką ji darys, ką kviesis, kas bus ekspertai, kokia tikroji apimtis. Tuo pačiu metu kažkas ruošiasi kreiptis į Konstitucinį Teismą, kažkas apskritai kalba ta tema ką tik nori, registruojami įvairūs Seimo nutarimai, teisės aktai, kuriuose mėginama kalbėti apie reguliarius auditus šioje institucijoje (...). Vadinasi, šiuo metu turime aplinką, kurioje startuoti su valstybiniu auditu neturime galimybės. Kita vertus, niekada nepradedame audito neišsiaiškinę, kokia yra nauda, koks yra tikrasis tipas: ar reikia veiklos, ar finansinio audito“, – aiškino jis. Kontrolierius pabrėžė, kad tarptautiniai standartai taip pat įpareigoja imti aiškintis situaciją dėl įstaigų, jei tema ar rizikos liečia didelę visuomenės dalį, turi stiprų poveikį valstybei. Jis neatmetė, kad jo įstaiga galės talkinti ir parlamentinei komisijai kaip ekspertai konkrečiose srityse, pavyzdžiui, vertinant anksčiau LRT užsakyto išorės audito išvadas ar net konkrečias sutartis. Seimas praėjusią savaitę sudarė parlamentinę komisiją LRT veiklai tirti. Seimo nariai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar LRT tinkamai leidžiamos biudžeto lėšos. Jie argumentuoja, kad LRT taryba, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, o pateikti atsakymai reikalauja išsamios analizės. Kritikai komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams, kurie kelia valdantiesiems „valstiečiams“ nepatogių klausimų.

