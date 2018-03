„Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovaujama Valstybės gynimo taryba aptars prioritetinius šalies gynybos poreikius“, – BNS nurodė prezidentės spaudos tarnyba. Pagal Konstituciją, Valstybės gynimo taryba svarsto ir koordinuoja svarbiausius valstybės gynybos klausimus. Jai vadovauja prezidentas, tarybą taip pat sudaro ministras pirmininkas, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. Lietuva šiemet pirmą kartą krašto apsaugai skiria kiek daugiau nei 2 proc. bendrojo vidaus produkto, arba 873 mln. eurų. Gynybos finansavimas smarkiai išaugo po Rusijos prieš ketverius metus įvykdytos Krymo aneksijos. Šiuo metu politikai diskutuoja, ar finansavimą krašto apsaugai reikia didinti toliau.

