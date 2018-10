Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai pastebi, kad vis daugiau nevaisingų šeimų pasinaudoja valstybės kompensuojama galimybe susilaukti mažylių, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Vaikų negalinčioms susilaukti poroms nuo 2017 m. balandžio pradėjus teikti ligonių kasų kompensuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas, 168 moterys sėkmingai pagimdė. Iki šių metų spalio 3 šeimos pagausėjo iš karto trimis mažyliais, 63 poroms gimė dvynukai, o dar 102 susilaukė po vieną naujagimį “, – sako VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja Daiva Berūkštienė.

Pasak jos, per pusantrų metų, kuomet pagalbinio apvaisinimo paslaugos yra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, daugiau nei 2 700 nevaisingų žmonių (1 420 moterų ir 1 326 vyrams) buvo suteikta beveik 8000 įvairių pagalbinio apvaisinimo paslaugų. Pilną šių paslaugų paketą sudaro akušerio ginekologo konsultacijos ir pagalbinio apvaisinimo procedūros.

Taip pat tam tikrais atvejais, prieš embriono perkėlimą į moters kūną gali būti nemokamai atliekama embriono preimplantacinė genetinė diagnostika. Be to, pacientams kompensuojami ir kai kurie genetiniai tyrimai. Visoms šioms paslaugoms finansuoti per šiuos ir praeitus metus iš PSDF biudžeto buvo skirta daugiau nei 1 mln. 400 tūkst. eurų.

Ligonių kasos kompensuoja ne tik pagalbinio apvaisinimo paslaugas, bet ir vaistus, kurie dažnai reikalingi kiaušidžių stimuliacijai, kad moterys galėtų pastoti. Nuo 2017 m. balandžio iki 2018 m. spalio tokius vaistus vartojo 1036 pacientės, o PSDF išlaidos jiems apmokėti siekė apie 676 tūkst. eurų.

VLK primena, kad ligonių kasų kompensuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas šeimoms, negalinčioms susilaukti vaikų, teikia ir valstybinės, ir privačios, tačiau tik reikiamas licencijas ir sutartį su ligonių kasomis turinčios Lietuvos gydymo įstaigos.