Tai žurnalistams ketvirtadienį pranešė žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. Anot jo, savo noru valdybą paliekantis A. Zalatoris dirbs dar dvi savaites, o paskui bus skelbiama vieša naujo nepriklausomo valdybos nario paieška. LRT pirmadienį paskelbė, kad Žemės ūkio ministerija valdo 70,13 proc. strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių „Jonavos grūdų“ akcijų, tačiau penkių asmenų valdyboje ji turi tik du narius. Vienas narys atstovauja LVŽS lyderio Ramūno Karbauskio kontroliuojamiems „Agrokoncerno grūdams“, o vienas iš dviejų nepriklausomų narių A. Zalatoris priklauso LVŽS. Pasak LRT, R. Karbauskio aplinka stiprina įtaką „Jonavos grūduose“ bei galbūt nori ją privatizuoti, tuo metu pats politikas pareiškė, kad tai yra neįmanoma tiek dėl jo paties pozicijos, tiek dėl įstatymų. „Agrokoncerno grūdai“ pirmadienį taip pat pareiškė neplanuojantys plėtros ir nesvarstantys įsigyti likusių „Jonavos grūdų“ akcijų. G. Surplys LRT tuomet sakė, jog planuojant atsisakyti „Jonavos grūdų“ specialiųjų funkcijų, bus galvojama ir apie jos privatizavimą. Ministro teigimu, įmonė galėtų būti privatizuota po kelerių metų, o valstybinis grūdų rezervas būtų saugomas privačių įmonių grūdų sandėliuose. Tuo metu R. Karbauskis žurnalistams tvirtino, kad kalbėdamas apie galimą „Jonavos grūdų“ privatizavimą, žemės ūkio ministras „nusišnekėjo“.

