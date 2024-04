Valstiečių sprendimas atsiimti Verygos kandidatūrą: kam tai naudinga?

Situaciją pakomentavo pats Veryga



„Tikrai turėjome labai karštą, sudėtingą diskusiją ir kodėl tokį sprendimą priėmėme, tai, pirmiausia, dėl to, kad mes į politiką, bent jau aš ar mano kolegos, ateiname ne dėl postų, ne dėl kažkokios pozicijos, o dėl to, kad mes galėtume įgyvendinti tam tikras idėjas, kurios yra svarbios mūsų rinkėjams. Dėl to, manau, mes jų ne tik, kad neapgauname, bet sudarome galimybes, kad tai, kas yra svarbu mūsų rinkėjui, tai yra tradicinės vertybės, šeimos klausimai, regioniniai klausimai, kad jie turėtų realų šansą prezidento rinkimuose“, – kalbėjo A. Veryga.