„Mes jau Seimo rinkimuose turėjome strategiją, kad nebūtinai žmogus turi būti sąjungos narys, svarbiausia, kiek jo vertybės sutampa su mūsų vertybėmis ir Seimo rinkimų metu, ir darbe Seime po rinkimų. Tai absoliučiai pasiteisino, todėl sakiau, kad tie skyriai, kurie neturi stiprių kandidatų į merus, jie turėtų ieškoti tų savivaldybių visuomenėje žmonių, kurie galėtų būti tais kandidatais“, – BNS sakė politikas. Šią idėją jis iškėlė ketvirtadienį Kaune vykusiame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos tarybos posėdyje. R. Karbauskis kalbėjo, jog mero kandidatūra ypač svarbi savivaldos rinkimuose, nes rinkėjai balsuoja už konkretų merą ir jo sąrašą. Susiję straipsniai: Skvernelis tapti partiniu neskuba: įtaria turint kitų tikslų LVŽS Kauno skyriaus pirmininkė: LVŽS ir „Vieningas Kaunas“ vienas kitą papildo Jis pabrėžė, kad nors Seimo rinkimuose tokią strategiją pasitelkusiai partijai buvo prognozuojama nestabili frakcija Seime, į parlamentą patekę „Valstiečiai“ dirba vieningai. 2015 metais vykusiuose savivaldos rinkimuose „valstiečių“ merai išrinkti keturiose savivaldybėse: Panevėžio, Ignalinos, Šiaulių ir Šakių rajonuose, tačiau Šakių rajono meru išrinktas Juozas Bertašius atsistatydino, kai teismo buvo pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu, o surengtuose naujuose rinkimuose meru išrinktas konservatorius Edgaras Pilypaitis. Tuo tarpu su Lietuvos laisvės sąjunga (liberalais) išrinktas Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius šiuo metu nurodo priklausantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai.

