Dabar šis tarifas yra 4 procentiniais punktais didesnis ir siekia 9 procentus. Pataisų autoriai sako, kad ja siekia sudaryti sąlygas, kad periodiniai leidiniai taptų prieinami kuo platesniam skaitytojų ratui, taip pat paskatinti tokių leidinių leidybos verslą. PVM tarifas taikomas visiems laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto. Lengvatinis 5 proc. tarifas dabar taikomas tik vaistams, o 9 proc. – dar keleivių vežimui, knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams, viešbučiams, centralizuotam šildymui.

