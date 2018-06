„Ketvirtadienį bus pasiūlymai dėl naujo tyrimo“, – antradienį po Seimo frakcijų atstovų susitikimo pas parlamento vadovą Viktorą Pranckietį žurnalistams sakė R. Karbauskis. Anot jo, bus siūloma sudaryti specialiąją komisiją politikų veiklai ištirti. „Jeigu matėme paveikslą, siužetas buvo be tam tikrų veikėjų, reikia, kad visi veikėjai būtų siužete, ne tik verslas, bet ir politikai“, – tvirtino R. Karbauskis. Pasak jo, bus tiriamas tas pats laikotarpis, kurį nagrinėjo NSGK – maždaug nuo 2006 metų iki 2016 metų. R. Karbauskio teigimu, naujas tyrimas turėtų trukti apie metus, iki kitų metų gegužės. „Manau, kad čia yra Ramūno Karbauskio pasirengimas artėjantiems rinkimams. Ta komisija dirbs visus metus, tai yra iki kitų rinkimų, kad prieš rinkimus būtų galima pasakyti: štai yra gerieji, štai yra blogieji“, – naują siūlymą įvertino Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Bronius Matelis. Susiję straipsniai: Karbauskis jau ruošiasi, kokiais kampais tirs Grybauskaitę ir konservatorius Opozicinių socialdemokratų atstovas Algirdas Sysas teigė, kad jo atstovaujama frakcija nepritars naujam tyrimui. „Socialdemokratai nepritarė visų komisijų sudarymui, tam irgi nepritars. Mes nedirbame Lietuvos žmonėms, o aiškinamės tarpusavio santykius, kuris kuriam labiau įspirs į užpakalį“, – teigė jis. „O įdomiausias žanras, kad girdžiu, kad (NSGK pirmininkas – BNS) V. Bakas važinės po Lietuvos miestus ir pristatinės NSGK išvadą. Alytus jau iškabintas plakatais, kad atvažiuoja V. Bakas ir pristato NSGK išvadas. Čia naujas žanras Lietuvoje“, – juokėsi A. Sysas. „Čia rinkimų kampanija prasidėjo“, – įvertino „tvarkiečių“ seniūnas Vytautas Kamblevičius. Seimas praėjusią savaitę patvirtino NSGK parlamentinio tyrimo išvadas. Jomis grėsme valstybės sąrangai ir nacionaliniam saugumui pripažintas neteisėtas Rusijos energetikos bendrovės „Rosatom“ ir lietuviško koncerno „MG Baltic“ veikimas. Taip pat konstatuota, kad politikai, verslininkai ir žiniasklaidos atstovai siekia apeiti draudimą juridiniams asmenims finansiškai remti partijas. Tokiu atveju remiama grynaisiais pinigais, suteikiant nuolaidas, per įvairius fondus apmokant sąskaitas, užslėptą reklamą. Anot išvadų, galiojantis viešųjų ir privačių interesų deklaravimo mechanizmas yra formalus ir proaktyviai nekontroliuojamas, atkreiptas dėmesys į neteisėto ir neskaidraus lobizmo atvejus, rašoma ir apie neteisėtą žiniasklaidos naudojimą – ji išnaudojama pasiekti sau naudingų sprendimų, proteguoti partijas, laimėti valstybės užsakymų.

