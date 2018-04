„Tai kairiųjų-centro partijų koalicija, kokia ir buvo rinkėjų valia. (...) Šita sutartis sutvirtins Vyriausybę ir stabilizuos situaciją Lietuvoje, nes kitos alternatyvos, mano požiūriu, šiuo metu nėra“, – pasirašęs sutartį sakė mažesniųjų koalicijos partnerių „socialdarbiečių“ vadovas Gediminas Kirkilas. Didžiausią frakciją Seime turinčios LVŽS vadovas Ramūnas Karbauskis sveikino kolegas įkūrusius partiją, o apie susitarimą teigė, kad jų atstovai „Seime, savivaldybėse dirbs Lietuvos naudai, Lietuvos sėkmei“. Klausiamas, ar prie susitarimo buvo kviečiama jungtis daugiau partijų, pavyzdžiui, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai, R. Karbauskis atsakė neigiamai. Susiję straipsniai: Dės parašus ant naujos koalicijos sutarties: ką tai reiškia praktine prasme? Opozicija daužė Vyriausybę: kliuvo ir už skurdą, ir už talibaniškas idėjas „Mes nesvarstėm dabar prisijungimo klausimo su kitomis partijomis, valdanti dauguma yra pajėgi atlikti savo pareigą ir šiandien toks klausimas darbotvarkėj neaptarinėjamas“, – sakė R. Karbauskis. Susitarime numatyta, kad jį pasirašiusios partijos „siekia užtikrinti politinį ir socialinį stabilumą bei ekonominį augimą Lietuvoje ir įgyvendinti socialinio teisingumo ir solidarumo tikslus“. Numatoma tartis užsienio ir vidaus politikos klausimais, o esant skirtingiems požiūriams į svarbius valstybės gyvenimo klausimus nedelsiant informuoti ir sudaryti darbo grupę kompromisui parengti. Pagal susitarimą, ministro pirmininko ir Seimo pirmininko kandidatūras siūlo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, o Vyriausybė, Seimo vadovybė ir komitetai formuojami rinkimuose iškovotų mandatų proporcijomis – esamos kvotos nesikeičia. „Vyriausybė jau suformuota, remiantis rinkimuose iškovotų mandatų proporcijomis ir bendru sutarimu, čia jokių pokyčių neturėtų būti. Mums svarbiausia ne postų dalybos, o susitelkimas į jau pradėtas Lietuvai reikalingas reformas ir darbus“, – anksčiau antradienį BNS sakė G.Kirkilas. Partijų susitarime įrašyta, kad „koalicijos partneriai tarsis dėl bendradarbiavimo 2019 metų merų ir savivaldos, Europos Parlamento ir prezidento rinkimuose“. R. Karbauskis teigė, kad dėl savivaldybių rinkimų „gali būti įvairiausių variantų“. „Kai kuriose savivaldybėse mes būsim galbūt ir absoliutūs oponentai, pvz, Širvintose, bet gali būti, kad kai kuriose savivaldybėse bus koalicija“, – sakė R. Karbauskis. Iki šiol „valstiečiai“ ir „socialdarbiečiai“ buvo pasirašę frakcijų koalicijos sutartį, nes dar nebuvo įkurta Socialdemokratų darbo partija. Koalicinį partijų susitarimą po Seimo rinkimų pasirašė LVŽS bei Socialdemokratų partija. Socialdemokratų vadovu tapus Gintautui Paluckui, partija priėmė sprendimą palikti valdančiąją koaliciją, tačiau tam pasipriešino grupė partijos senbuvių, sudariusių Seimo Socialdemokratų frakcijos pagrindą. Maištininkai liko valdančiojoje koalicijoje, pasirašydami frakcijų koalicinę sutartį, pasitraukė iš Socialdemokratų partijos ir kovą įkūrė naują – Socialdemokratų darbo partiją, prie kurios prisijungė būrys buvusių „darbiečių“. „Valstiečiai“ Seime turi 57 atstovus (su frakcijai pagal statutą nepriklausančiu Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu), Socialdemokratų darbo frakcija – 11 atstovų.

