Portalas praneša, kad skyriaus susirinkime sprendimas į meres nekelti V.Ačienės buvo priimtas balsavus 25 skyriaus nariams iš 26 dalyvavusių. Balsuoti atsisakė kitas Seimo narys, raseiniškis Arvydas Nekrošius. Jis nebalsavo, nes V.Ačienė yra jo kolegė parlamente. „Valstiečių“ Raseinių skyriaus pirmininkas, A.Nekrošiaus padėjėjas–sekretorius Kęstutis Užemeckas patvirtino, jog skyrius norėtų į merus kelti jo kandidatūrą. K.Užemeckas yra pirmasis šios partijos sąraše į rajono tarybą. V.Ačienės vyras buvęs parlamentaras Remigijus Ačas kurį laiką buvo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, tačiau balandį tarybai nepritarus jo ataskaitai, jis šių pareigų neteko. Dzūkijos sostinės, Alytaus mero tiesioginiuose rinkimuose, kaip praneša alytausgidas.lt, paskelbė dalyvausiantis ir Didžiosios Britanijos kapitalo ruošinius minkštiems baldams gaminanąios bendrovės „Sofa Brands international“ vadovas Saulius Bitinas. Jis anksčiau vadovo Alytaus „Coca-Cola“ gamyklai. S. Bitinas į mero postą kandidatuos „valstiečių“ sąraše, tačiau kaip nepartinis kandidatas. Nors ir nebūdamas partijos nariu, rinkimuose į Alytaus miesto savivaldybę, bus šio sąrašo vedlys.

