„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis po frakcijos posėdžio nekomentavo sprendimo, sakydamas, jog situaciją geriau pristatys pats P. Urbšys. „Jis gali labiau pakomentuoti“, – BNS sakė R. Karbauskis, tik patvirtino, jog P. Urbšys lieka frakcijos nariu. „Apsikeitėme nuomonėmis. Kaip ten bebūtų, visi esame už tai, kad frakcija dirbtų kaip kolegiali komanda“, – BNS po posėdžio sakė P. Urbšys. Jis teigė, jog jo likimo frakcijoje aptarimas „buvo galimybė išsikalbėti“. „Ir manau, kad tai prisidės prie komandinio darbo“, – pridūrė parlamentaras. Susiję straipsniai: Iš frakcijos nenorinčio trauktis Urbšio pareiškimai glumina politologus Karbauskis apie Urbšį: jei nepasitrauks pats, svarstysime jo pašalinimą Jis teigė ir toliau besilaikantis nuomonės, kad iš posto kilus abejonėms dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių turėtų trauktis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, Seime būti sudaryta komisija „dėl žemių ir trąšų“. „Valstiečių“ lyderis laikosi priešingos pozicijos. Praėjusią savaitę „valstiečių“ seniūnas R. Karbauskis teigė, kad tuo atveju, jei P. Urbšys pats nepasitrauks iš frakcijos, bus svarstomas galimas jo šalinimas. „Mes tikėjomės, kad jis pats pasitrauks, jei jis to nepadarys, matyt, teks priiminėt sprendimus. (...) Galbūt kitą savaitę“, – žurnalistams penktadienį sakė R. Karbauskis, klausiamas, ar P. Urbšys bus šalinamas iš frakcijos. R. Karbauskis ir P. Urbšys kaltina vienas kitą melu, atvirai vienas kitą kritikuoja jau ne pirmą kartą, pastarąjį kartą – dėl žemės ūkio ministro B. Markausko šeimos ūkininkavimo aplinkybių. Valstiečių ir žaliųjų frakciją Seime šiuo metu sudaro 56 parlamentarai. „Valstietis“ Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis dėl einamų pareigų formaliai nepriklauso jokiai frakcijai. P. Urbšys nėra Seimo valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, Seime jis vadovauja Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui.

