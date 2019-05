Anot A. Valinsko, prieš dešimtmetį buvusio Seimo nario, Tautos prisikėlimo partijos, kurios frakcija Seime pradėjo skilti po kelių mėnesių, lyderio, panašus likimas laukia ir „valstiečių“, kai partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pasakys, kad metas trauktis.

„Be jokios abejonės, (taip nutikti gali. - ELTA). (...) Kadangi pats atėjau iš verslo, kur žvaigždžių liga persergi gerokai anksčiau, nemažai daliai patekus į Seimą per metus „nuvažiuoja stogas“. Atsiranda toks posakis - virš Seimo nario tik dangus. Atrodo, kad tu didis politikas. Mūsų frakcijoje taip ir atsitiko. Tai šitas gali grėsti ir dabar, kai bus duota komanda trauktis - skilimas bus neišvengiamas. Klausimas, kokio dydžio“, - teigė A. Valinskas.

Tiesa, jis pažymėjo, kad R. Karbauskio pozicija laikytis atokiau nuo svarbesnių postų yra išmintingas sprendimas. Buvęs Seimo pirmininkas tikina, kad tokiu būdu šiam paprasčiau partiją laikyti kaip vieną kumštį.

„Bet kuri frakcija, kuri yra pakankamai didelė, iki pusės kadencijos turi tokį statistinį nubyrėjimą, kaip ir buvo pas R. Karbauskį. Bet jie to nejaučia, nes frakcija didelė. (...) Matau puikų jo sprendimą kaip strateguojančio žmogaus neiti į aukštus postus. Pagrindinis R. Karbauskio principas yra išlaikyti savo komandą. Kai nuimi ranką nuo pulso, tik kažkur užsižiūrėk, labai greitai viskas susidėlioja“, - sakė buvęs Tautos prisikėlimo partijos lyderis.

Kad „valstiečių“ viduje yra trinties, teigia ir buvęs šios partijos ir frakcijos Seime narys Mindaugas Puidokas. Anot jo, tą gali pamatyti akivaizdžiai, tiesa, dar sudėtinga prognozuoti, kokių pasekmių tai turės.

„Matau tam tikrų nesutarimų tarp premjero Skvernelio ir Karbauskio, tai yra akivaizdu. Ir pats premjeras labai aiškiai jaučia, kad Karbauskio retorika padarė labai daug žalos jo prezidentinėje kampanijoje ir pačiam Skverneliui kaip politiniam lyderiui. Natūralu, kad tie nesutarimai yra. Ar jie nulems didesnes slinktis - sudėtinga prognozuoti“, - pirmadienį po prezidento rinkimų spaudos konferencijoje sakė M. Puidokas.

Apie požiūrių skirtumus frakcijos viduje kalba ir Seimo narė, „valstietė“ Virginija Vingrienė, teigianti, kad „valstiečiai“ neturėtų trauktis iš valdančiosios koalicijos.

„Aš manau, kad mes turime dirbti iki galo, nes yra mandato suteikimas 4 metams, turėtume atlikti savo pareigą. O Prezidento rinkimai yra kitas formatas. Tai nereiškia, kad nepasitikėjimas Valstiečių ir žaliųjų sąjunga buvo išsakytas. Buvo balsuojama už konkrečias asmenybes, lygiai taip pat nebuvo pasisakyta ir prieš Saulių Skvernelį. Aš manau, kad tauta jį palaiko kaip premjerą“, - antradienį žurnalistams sakė V. Vingrienė.

Sekmadienį, pripažindamas pralaimėjimą Prezidento rinkimuose, R. Karbauskis teigė, kad sprendimo trauktis iš valdančiosios daugumos bus laikomasi ir tai esą neturėtų sukiršinti partijos.

„Noriu pasakyti, kad mes kartu su Skverneliu esame viena komanda, niekada vieni kitų neišduosime ir niekada to nedarėme per tuos dvejus su puse metų. Tegu nesitiki kas nors, kad mes pradėsime vieni per kitus veikti, gvieštis valdžios. Mums tai niekada nebuvo savitikslis dalykas. Mes laikomės principo, kad jeigu neturime tautos palaikymo, jeigu laimi tie, kurie nori viską sunaikinti, ką mes esame padarę - tai tautos valia“, - tikino jis.

ELTA primena, kad R. Karbauskis yra pareiškęs, jog nesėkmės Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose atveju „valstiečiai“ trauksis iš valdančiosios daugumos. Politiko teigimu, rinkėjų balsų skaičius esą yra jų darbų, atliktų per dvejus su puse metų, įvertinimas ir jeigu partija nesulauks palaikymo, vadinasi, turėtų užleisti vietą kitiems.

Apie pasitraukimą iš Vyriausybės vadovo posto yra paskelbęs ir S. Skvernelis. Jo teigimu, liepos 12 dieną bus įteiktas atsistatydinimo pareiškimas.