„Tokį sprendimą paskatino Edmundo Jakilaičio pareiškimas apie svarstymus dalyvauti šiuose rinkimuose. Suprantu jį – tai gynybinės pozicijos padiktuotas veiksmas. Kita vertus, jis ne kartą yra sakęs, kad jo pagrindinis ir mieliausias darbas visada bus žurnalisto. Todėl, kad Edmundas ir toliau galėtų dirbti mylimą darbą ir neapsikrautų administraciniais rūpesčiais, aš apsisprendžiau užsidėti ant pečių sunkią ir plačią Audriaus Siaurusevičiaus naštą“, – pranešime žiniasklaidai sako A. Valinskas.

Auganti įtampa, pasak A. Valinsko, nenaudinga niekam ir šypsodamasis priduria: „Kad Ramūnas Karbauskis ir toliau galėtų būti Seime, o E. Jakilaitis – dėmesio centre, aš sutinku perimti šias pareigas. Ir nors būsiu jau ne vienas iš trijų, o tiktai koks vienas iš penkiolikos, bet viskas vardan santarvės ir ramybės.“

Kaip teigiama pranešime, vadovavimas televizijai ir administracinių resursų valdymas A. Valinskui nebūtų naujiena – jis yra dirbęs vienos pirmųjų komercinių televizijų, „LitPoliinter“ programų direktoriumi, taip pat buvo „Baltijos TV“ generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas.

Sureagavo ir A. Tapinas

Kad dalyvaus generalinio LRT direktoriaus rinkimuose, ketvirtadienį pareiškė ir žurnalistas Andrius Tapinas. Šmaikščiame įraše jis net išdėstė, kaip, patvirtinus jo kandidatūrą, keistųsi šios televizijos laidų tinklelis.

„Kad jau taip visi klausiat (realiai, tai niekas neklausia, bet nesvarbu), tai turbūt reikia ir man pasisakyti, kad aš kandidatuosiu į LRT generalinius direktorius. Šiaip būčiau labiau norėjęs kartu su A. Valinsku bendrai eiti, nes tada vienas generaliauja porinėmis, kitas neporinėmis dienomis, ir tas, kuris negeneralinis, tą dieną gali vesti laidas ir nebus jokio čia konflikto. O penktadieniais LRT galima ir nevadovauti, nes po 12 valandos ten jau nebūna nė vieno žmogaus, it is known. Bet kad negaiščiau tuščiai laiko, padarysiu gudriau – kandidatuosiu nuo valstiečių ir žaliųjų, ir būsiu jų generalinis“, – dėstė A. Tapinas.

Jis tikino ketvirtadalį biudžeto per „ofšorus“ nukreipsiantis į „Laisvės TV“, o kitą ketvirtadalį – per Naisių bendruomenę į Naisių bendruomenę.

„Visiems bus ramiau tada ir man nereikės kiekvienam projektui „atkatų“ prašinėti. Antra, nebus jokių represijų prieš žurnalistus, kurie loja ant valdžios. Jų visų laidos liks, tik bus kosmetiniai struktūriniai pakeitimai. Edmundas Jakilaitis, Rita Miliutė, Nemira Pumprickaitė, Audrius Matonis ir visa LRT žinių tarnyba savo laidas transliuos Lietuvos Radijo Klasikos kanale geriausiu vėlyvuoju vakariniu laiku. Haroldas Mackevičius liks LRT, jis turės specialią laidą – dviračiu važiuos aplink pasaulį ir streamins tiesiogiai į atskirą LRT Facebooko kanalą, skirtą vyresnei kaimiškajai auditorijai. Asmeninė jo paskyra bus uždaryta jo paties saugumo labui.

„Duokim garo“ bus transliuojama nuo penktadienio vidurdienio iki vidurnakčio „non-stop“, nes žiūrėti punktą apie vadovavimą penktadieniais. Ir čia toks vienos dienos tinklelis sumestas:

6:00 Kalba Maldeikienė. Visi keliasi.

6:05 TV serialas „Naisių žiema“

9:00 TV serialas „Naisių pavasaris“

12:00 TV serialas „Naisių ruduo“

15:00 Publicistinė paieškų laida „Greta“

17:00 Aktualijų laida „Klauskite valstiečio“. Dalyvauja LVŽS frakcijos nariai

18:00 Publicistinė laida „Pinigų karta. Agrokoncernas“

19:00 Gerųjų naujienų laida

19:30 Muzikinis info šou „LRT Bomba“

20:00 Tiesioginė debatų laida „Leiskite dirbti“. Dalyvauja LVŽS frakcijos nariai

21:15 Tiesioginė laida „Dėmesio centre premjeras. Kas geresnio, Sauliau?“

21:30 TV žaidimas „Auksinis protas“. Dalyvauja LVŽS frakcijos nariai.

23:00 Intelektualios satyros laida „Laikykitės ten“. Vedėja: Agnė Širinskienė

0:00 Gandro kalenimas

0:05 Laida suaugusiems „Milena“ (N-18)

0:30 Laida suaugusiems „Petras“ (N-35)

03:15 Opozicijos laida „Vilko valanda“

Tai va. Sakyčiau, galimybių turiu gerokai daugiau negu tie du“, – pareiškė A. Tapinas.

DELFI primena, kad Seimo valdančiųjų taikiklyje atsidūręs žurnalistas E. Jakilaitis trečiadienį pareiškė svarstantis galimybę kandidatuoti į LRT vadovus.

„Beprecedentis Lietuvos istorijoje puolimas prieš LRT ir akivaizdus mano ir mano kolegų persekiojimas už valdžios kritiką privertė mane rimtai svarstyti galimybę kandidatuoti į LRT generalinio direktoriaus postą“, – trečiadienį feisbuke paskelbė E. Jakilaitis.

Galutinį sprendimą dėl savo kandidatavimo E. Jakilaitis žada priimti artimiausiu metu, kai bus paskelbtas konkursas į LRT generalinio direktoriaus postą. Dvi kadencijas LRT vadovaujantis Audrius Siaurusevičius kol kas nėra pareiškęs, ar sieks trečios kadencijos. Jo kadencija baigiasi kovą. LRT vadovą renka LRT taryba.