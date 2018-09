Vyriausybės pasitarime antradienį pakartotinai bus svarstoma ši Seimo narių inicijuojama Alkoholio kontrolės įstatymo pataisa ir Ūkio ministerijos išvados.

Galutinį sprendimą, ar uždrausti prekiauti tokiomis pakuotėmis, priims Seimas.

Ministrų kabineto pasitarime, be to, bus aptariami ir kiti draudimai, kuriems Ūkio ministerija siūlo nepritarti – jos teigimu, nauji ribojimai suvaržytų verslą, kliudytų laisvam prekių judėjimui Europos Sąjungoje. Be to, tokie siūlymai nėra pagrįsti nei statistiniais duomenimis, nei tyrimais.

Pavyzdžiui, siūloma nedrausti šalyje gaminti ir įsivežti maisto produktų, žaislų ir kitų prekių, primenančių ar imituojančių alkoholį ar jo tarą, taip pat kai kurio stipresnio nei 7,5 laipsnio alkoholio prekybos didesnėje negu 0,2 litro taroje, o 7-7,5 laipsnio – didesnėje negu 0,25 litro.

Statistikos departamento pastarųjų penkerių metų duomenys rodo, kad alkoholinių gėrimų pardavimas, vartojimas ir jo sukelti žalingi padariniai kasmet mažėja.

Pasak Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, tyrimai neįrodė, kad prekės, imituojančios alkoholį, formuoja palankų vaikų požiūrį į jo vartojimą ir sustiprina jų norą suaugus jį vartoti. Ūkio ministerija taip pat nurodo, kad kai kurių gėrimų taros diferencijavimas pagal stiprumą padidintų pakuočių poreikį ir taip didintų aplinkos taršą.

Dabar Lietuvoje draudžiama prekiauti į plastiką išpilstytais gėrimais, stipresniais nei 7,5 laipsnio, į didesnę negu 0,5 litro tarą išpilstytą tokio pat stiprumo alų, fermentuotus gėrimus ir alkoholinius kokteilius, išskyrus gėrimus stiklo, keramikos, medžio ar metalo taroje.