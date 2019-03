Susisiekimo ministerijai skirtame atsakyme VKC išaiškino, kad priimant sprendimą dėl įmonės vadovo skyrimo ar šalinimo, savininkas turėtų konsultuotis su įmonės valdyba, kuri šiuo atveju yra arčiausiai įmonės vadovo ir gali geriausiai įvertinti situacijos įtaką įmonės veiklai, pranešė ministerija. Anot VKC, ministerija turėtų vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės valdomų įmonių valdymo gairių gerosios valdysenos principais. Pagal juos turėtų būti siekiama, kad valstybės valdomos įmonės būtų atskirtos nuo politinės įtakos formuojant valdybą, skiriant ir atleidžiant įmonės vadovą. Susisiekimo ministras Rokas Masiulis pirmadienį kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, VKC bei KVJUD valdybą su prašymu įvertinti A. Vaitkaus atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. Susiję straipsniai: Vaitkus dėl savo likimo žada tartis ir su Seimo nariais Kol politikai švenčia, jiems reikėtų ruoštis nemaloniems siurprizams Anot R. Masiulio, uoste susiklostė situacija, kai A. Vaitkus lieka nušalintas nuo sprendimų, susijusių su uosto įmonėmis, kurių atstovai taip pat dalyvavo rinkimuose. „Aišku, yra klausimas, kiek ilgai, efektyviai vadovas gali būti nušalintas nuo penktadalio uostos veiklos, tai viena. Antra, yra pavaldinių interesų konfliktas. Ar pavaldiniai, kurie yra tiesiogiai pavaldūs jam, ar jie gali turėti interesų konfliktą, kai spręs tų įmonių klausimą“, – sakė R. Masiulis. Klaipėdos mero rinkimus pralaimėjęs „valstiečių“ atstovas Arvydas Vaitkus buvo išrinktas į uostamiesčio tarybą. Į ją taip pat pateko taip pat su „valstiečių“ sąrašu kandidatavę Igorio Udovickio ir „Belaruskalij“ valdomo Birių krovinių terminalo vadovas Vidmantas Dambrauskas bei „Kamineros grupės“ savininkas Arūnas Tuma. Uosto valdybos pirmininkas Nerijus Udrėnas BNS anksčiau sakė, kad A. Vaitkaus planai dirbti miesto taryboje ir uosto direkcijoje jam kelia klausimų dėl galimo interesų konfliktų, o nepriklausomas valdybos narys Vaidotas Rūkas tvirtina, kad A. Vaitkus vieno iš šių postų turėtų atsisakyti. Valdymo koordinavimo centras yra Vyriausybės įsteigtas analitinis centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų VVĮ valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalba formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais.

