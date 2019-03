Vadinamųjų žmogaus teisių „Oskarų“ nugalėtojai išrinkti susumavus internetu balsavusios visuomenės ir iniciatyvas vertinusios komisijos balsus, pranešė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Metų proveržio apdovanojimas skirtas profesorei Mildai Ališauskienei. Ji įvertinta už organizacines pastangas rengiant pirmąjį Nacionalinį žmogaus teisių forumą. Lyčių lygybės prizas įteiktas projekto „Moterys, kūrusios Lietuvos valstybę“ komandai už istorinės atminties atnaujinimą primenant Lietuvos valstybę kūrusias moteris. Tautų dialogo kategorijoje apdovanota spektaklio „Nežinoma žemė. Šalčia“ komanda. Menininkai nacionalinėje teatro scenoje sukūrė lenkų, lietuvių, baltarusių bei rusų sugyvenimo paveikslą, atskleidžiantį etinę Lietuvos įvairovę. Vaivorykštės apdovanojimą pelnė žmonės, dirbę keliant Konstitucinio Teismo bylą dėl leidimo tos pačios lyties partneriui gyventi Lietuvoje. Apdovanojimą „Geriausias amžius – mano amžius“ skirtas „Rimi Lietuva“ kampanijai „#AmžiusNesvarbu“. Reklama įvertinta už kūrybišką ir jautrų būdą atkreipti dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria darbo ieškantys brandaus amžiaus žmonės. Už įveiktą kliūtį apdovanotas Timas van Wijkas ir restorano „Pirmas blynas“ kolektyvas. Blyninė padeda proto negalią turintiems žmonės įsitraukti į darbo rinką. Religijų ir įsitikinimų prizą gavo kunigas Evaldas Darulis. Dvasininkas teikia pagalbą parapijai priklausančių homoseksualių, translyčių asmenų tėvams ir šeimoms. Atviros visuomenės piliečio apdovanojimas įteiktas socialinės iniciatyvos „Skolinu savo balsą“ kūrėjams. Jie įvertinti už stigmos, susijusios su ŽIV, ir užsikrėtusių asmenų socialinės atskirties mažinimą. Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu.

