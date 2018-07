Renginio metu abiturientus sveikins premjeras Saulius Skvernelis, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Kaip nurodo Švietimo ir mokslo ministerija, lyginant su praėjusiais metais, šimto balų įvertinimus gavusių abiturientų skaičius šoktelėjo: 2017 metais – 1733 mokiniai gavo 2321 šimto balų įvertinimą, šiemet 1933 mokiniai iš viso gavo 2424 šimtukus. 289 abiturientai gavo po du šimto balų įvertinimus, 76 mokiniai – po tris, 17 mokinių — po keturis šimtukus.











