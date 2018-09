Parlamentarai ketvirtadienį ypatingos skubos tvarka dėl to pakeitė Seimo statutą. Už pataisą balsavo 81 parlamentaras, prieš nebuvo niekas, du susilaikė. Kadangi pritarta liberalo Eugenijaus Gentvilo pasiūlymui, jog opozicijai priklauso ne mažiau kaip du vicepirmininkų postai, už naujų pareigybių įsteigimą balsavo ir dalis opozicijos atstovų. Šiuo metu opozicija turi vieną atstovą Seimo vadovybėje. Antradienį daugiausia opozicijos balsais parlamentarai nepritarė valdančiųjų norui įsteigti šešto Seimo vicepirmininko postą. Tuomet „valstiečių“ atstovė Aušrinė Norkienė registravo pataisą, kad Seimo pirmininko pavaduotojų yra ne daugiau kaip septyni. Dabar pagal Seimo statutą parlamento vadovas gali turėti ne daugiau kaip penkis pavaduotojus. Praėjusią kadenciją jų buvo septyni, bet „valstiečių“ iniciatyva postų sumažinta, teigiant, kad reikia taupyti, be to, nesą būtinybės Seimui turėti tiek daug pirmininko pavaduotojų. Papildomas Seimo vicepirmininko postas valdantiesiems reikalingas, kad į šias pareigas būtų paskirtas partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas. Mat „tvarkiečiai“ neseniai su valdančiąja koalicija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. A. Norkienės teigimu, vieno papildomo parlamento vicepirmininko pareigybės įkūrimas biudžetui kainuotų 66 tūkst. eurų per metus.

