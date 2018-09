Projektą pristačiusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūno pavaduotoja Aušrinė Norkienė teigė, kad septyni parlamento vicepirmininkai užtikrintų sklandesnį Seimo darbą. Ji minėjo, kad vienas iš dviejų naujai steigiamų postų galėtų tekti opozicijai, ko ši ir siekia. Tuo metu socialdemokratas Julius Sabatauskas atkreipė dėmesį, kad antrojo Seimo vicepirmininko postas opozicijai žadamas tik žodžiu, statute tokia garantija nebūtų įrašyta. Dabar pagal Seimo statutą parlamento vadovas gali turėti ne daugiau kaip penkis pavaduotojus. Praėjusią kadenciją jų buvo septyni, bet „valstiečių“ iniciatyva postų sumažinta, teigiant, kad reikia taupyti, be to, nesą būtinybės Seimui turėti tiek daug pirmininko pavaduotojų. Dabar papildomas Seimo vicepirmininko postas valdantiesiems reikalingas, kad į šias pareigas būtų paskirtas partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas. Mat „tvarkiečiai“ neseniai su valdančiąja koalicija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. A. Norkienės teigimu, vieno papildomo parlamento vicepirmininko pareigybės įkūrimas biudžetui kainuotų 66 tūkst. eurų per metus. Ketvirtadienį parlamentarai nutarė šią Seimo statuto pataisą svarstyti ypatingos skubos tvarka.

