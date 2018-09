Valstybinės istorinės atminties komisijos vadovas „valstietis“ Arūnas Gumuliauskas išplatino pranešimą, kad artimiausiu metu bus registruotas toks siūlymas. „Tai – pirmas žingsnis, kuris leis sutelkti dviejų dabar atskirai dirbančių parlamentinių institucijų pajėgas“, – aiškina parlamentaras. Laisvės kovų komisijai vadovauja socialdemokratas Juozas Olekas. Socialdemokratų partija po rinkimų sudarė koaliciją su „valstiečiais“, bet iš jos pasitraukė ir šiuo metu yra opozicijoje. „Šiuo metu Seime veikia net kelios komisijos, kurios sprendžia su valstybės istorine atmintimi susijusias problemas. Tai reikalinga ir prasminga. Taip valstybė kuria ir puoselėja tradicijas, formuoja pagarbos valstybei kultūrą. Tačiau šiandien ši veikla vis dar gana atsitiktinė, išskaidyta į kelias institucijas. Tą reikia keisti,“ – tvirtina A. Gumuliauskas.

