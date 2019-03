Ketvirtadienį premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas dienraščio prašymu oficialiai patikslino Vyriausybės vadovo poziciją šiuo klausimu: „Nuspręsta, kad nebūtų tikslinga jungti ministerijas“. Premjeras Saulius Skvernelis žada toliau ieškoti tinkamo kandidato į jau tris mėnesius laisvą aplinkos ministro kėdę, nors ir nėra tikras, ar jam tai pavyks. Šis postas nėra užimtas nuo 2018-ųjų gruodžio 7-osios, kai premjero iniciatyva buvo atleistas dvejus metus ministru buvęs Kęstutis Navickas.

Šiuo metu Aplinkos ministerijai laikinai vadovauja energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.