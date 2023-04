Ir nors viešojoje erdvėje šurmulio dėl K. Navicko daugiau nei, kad buvo pirmosios interpeliacijos išvakarėse, galimybėmis išversti ministrą iš posto Seime abejojama.

Visgi, vilčių, kad antroji interpeliacija atneš permainų ŽŪM neslepia vienas iš valdančiųjų – Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) pirmininkas Viktoras Pranckietis. Liberalų sąjūdžiui priklausantis politikas, kalbėdamas apie K. Navicką, neieško atsargesnių ir į valdančiosios koalicijos toną labiau pataikančių žodžių. Pasak jo, tiesiog nėra argumentų, kodėl interpeliacijos procese reikėtų ginti antradienį Seimo nario mandatą įgysiantį ministrą.

„Man viskas yra aišku. Žmogus yra ne savo vietoje... Ir nereikėjo jokių interpeliacijų, nereikėjo jo paskirti. Visi žemdirbiai vertina jį neigiamai. Kam jį ginti?“, – neabejodamas K. Navicko netinkamumu užimamoms pareigoms sakė V. Pranckietis.

Kaip Eltai teigė politikas, valdančiosios daugumos lyderių sprendimas ginti K. Navicką yra naudingiausias ne Ingridos Šimonytės Vyriausybei, bet opozicijai.

„Ministro Navicko išsaugojimas yra labai naudingas opozicinėms partijoms kuriant savo rinkiminę ateitį“, – teigė V. Pranckietis.

„Aš įsivaizduoju, kad jis bus laikomas iki pabaigos ir ta pabaiga bus labai nenaudinga partijai, kuri jį pastatė“, – akcentavo politikas.

Aiškindamas, kad K. Navicko atleidimas būtų tam tikra paslauga Lietuvai, V. Pranckietis tikino, kad permainų ŽŪM nuoširdžiai trokšta ne tik opozicija.

„Ir mūsų partijoje, ir didžiojoje partijoje yra vieša ir nevieša nuomonės“, – sakė jis.

„Aš žinau, kad mūsų frakcijoje būtų balsuojančių ir pasakančių nuomonę. O dalis, žinoma, liks ištikimi ne savo įsitikinimams, o tiems kurie valdo. Daugiau ir neplėtosiu“, – teigė politikas.

E. Gentvilas: palaikyti interpeliaciją reiškia balsuoti prieš valdančiąją koaliciją

Tačiau V. Pranckiečio kolega Liberalų sąjūdžio frakcijoje Eugenijus Gentvilas laikosi kitokios pozicijos. Viena vertus, parlamento senbuvis teigia, kad yra mažai šansų, jog opozicijai pavyks iš antro karto išversti K. Navicką, kita vertus, stebisi E. Gentvilas, valdantiesiems balsuoti prieš savo pačių ministrą būtų mažų mažiausiai keista.

„Negali sulaikyti žmogaus nuo balsavimo, bet jei jis sudalyvautų tame slaptame balsavime ir balsuotų prieš Navicką... Jis turi suprasti, kad interpeliacijai pavykus koalicija griūva. Tada jis gelbėdamas Lietuvą nuo Navicko, kaip jis sako, išgelbės Lietuvą ir nuo savęs. Nes sugrius koalicija ir Pranckietis nebebus Kaimo reikalų komiteto pirmininkas“, – V. Pranckiečio ketinimų politinę reikšmę apibendrino E. Gentvilas.

„Balsavimas prieš bet kokį savo ministrą yra koalicijos klausimas. Tai ne koks pavienis įstatymo projektas, kurio nėra koalicijos sutartyje. Balsavimas prieš savo Vyriausybės ministrą tai jau yra veikimas prieš koaliciją“, – akcentavo liberalas.

Bet kuriuo atveju, tęsė E. Gentvilas, vargu, ar opozicijai pavyks rimčiau įkibti valdantiesiems į atlapus.

„Aš manau, kad viskas baigsis taip, kaip interpeliacija baigėsi pirmą kartą“, – sakė E. Gentvilas.

Premjerė: šiuo metu keisti K. Navicką būtų neracionalu

Viešojoje erdvėje pasirodžius kalboms apie Vyriausybėje atsiradusi apsisprendimą atleisti K. Navicką iš užimamų pareigų, premjerė I. Šimonytė pareiškė, kad šiuo metu nebūtų racionalu pakeisti žemės ūkio ministrą. Anot jos, šiuo metu žemės ūkio sektoriuje prasidėjo svarbūs įvykiai, už kurių sklandų įgyvendinimą ministras atsakingas asmeniškai.

„Maždaug po savaitės prasideda deklaravimo sezonas, tai turbūt yra vienas iš svarbiausių dalykų kas per metus vyksta žemės ūkyje. Nes nuo to priklauso ir išmokos, ir ūkių pajamos, nuo to priklauso daugybė dalykų. Yra įsigalioję nauji strateginio planavimo dokumentai. Daug pokyčių, daug iššūkių. Nacionalinės mokėjimų agentūros vadovas nedirba jau turbūt didesnę dalį laiko, bent jau šiemet, neateina į darbą“, – antradienį „Info TV“ televizijai sakė I. Šimonytė.

Opozicija praėjusią savaitę surinko parašus interpeliacijai ir suderino jos tekstą. Interpeliacijos dokumente reiškiamas „didelis susirūpinimas kritine padėtimi žemės ūkio sektoriuje“, abejonės K. Navicko sugebėjimais situaciją suvaldyti. Jame ministrui nurodytas vienas klausimas, susijęs su vadinamąja pieno krize. Visgi Seimo mažumos keliami klausimai nėra pirmieji, adresuojami K. Navickui.

Praėjusių metų gegužę 56 Seimo nariai organizavo pirmąją K. Navicko interpeliaciją. Tuomet Vyriausybės narys atsakė į 35 klausimus apie įsisenėjusias Lietuvos žemės ūkio problemas. Tačiau tąkart patraukti K. Navicko nepavyko – interpeliacija atmesta valdančiųjų balsais sušaukus neeilinį Seimo posėdį. Seimo statutas numato, kad interpeliacija Vyriausybės nariui gali būti organizuojama, jeigu iniciatyvą palaiko ne mažiau kaip 29 Seimo nariai. Tam, kad ministras būtų atstatydintas, nepasitikėjimą juo slaptu balsavimu turi išreikšti daugiau kaip pusė Seimo narių.