„Kadangi mes viena iš nedaugelio Europos šalių, kuri neklausia išeinančių šalių, pagal sociologines taisykles, už ką jie balsavo, galime ir toliau burti, bet nedaug ką išbursime. Net ir šį vakarą mes mažai ką sužinosime.

Manau, šiandien galime sužinoti, iš kur vėjas pučia, bet nežinosime to vėjo stiprumo, o tai paaiškės tik po dviejų savaičių, tai liūdna, nes politinę kultūrą reiktų kelti į aukštesnį lygį“, – vertina R. Valatka.

Anot jo, kol kas atrodo, kad valdančioji partija tikrai praras nemažai mandatų.

„Manau, labai tokių kardinalių pokyčių palyginti su šiuo Seimus nebus. (…) Sakyčiau, kad tiek daug pokyčių nebus, manau, valdančioji partija tikrai praras nemažai mandatų, o kiek tas nemažai – turbūt spręsis antrajame ture“, – tikina apžvalgininkas.

R. Valatka sako, jog valstiečiai pirmiausia į visuomenę ir žiniasklaidą nėjo atvirai – buvo daug draudimo ir melo.

„Visada apie valdžią per ketverius metus sprendžiame ne pagal tai, kad kuris politikas pervedė močiutę per gatvę, mes sprendžiame iš to, ko jie daugiau padarė – gerų ar blogų dalykų. Pirmiausia, reikia kalbėti apie draudimus, apie žiniasklaidą, melavimą.

Kažkur skaičiau, kad vienas disidentas laba gerai pasakė apie Putiną ir jo grupuotę, sako, kad kai kas nors pasigirsta viešojoje erdvėje, kad apie juos kažkas pakritikuos, tai jie net nesigilina jie iš karto puola meluoti. Aš tą patį galiu pasakyti ir apie valstiečių. Jeigu būtų buvęs kitoks nusiteikimas, jie būtų atvirai ėję į visuomenę, į žiniasklaidą, tada būtų galima tai ir pasakyti“, – tikina apžvalgininkas.

R. Valatka laidoje taip pat pabrėžė, kad žmonės dažniausiai renkasi iracionaliai. Todėl gali patikti kuris nors kandidatas, bet nepatikti partija.

„Absoliuti dauguma žmonių yra iracionalūs. O tai, kad mes renkamės, mes lygiai taip pat kaip renkamės gyvenimo partnerį, su užtemdytu horizontu, mes matome tik geriausius dalykus. Panašiai darome visus sprendimus – man labai atinka tas kandidatas, nors partija nepatinka. Čia yra tikėjimo ir netikėjimo dalykas. Jeigu aš tikiu, kad visi žmonės, kurie kritikavo valstiečius, yra niekšai, tai tie blogiečiai gali pateikti bet kokius argumentus. Įtikinti žmogų galima tik tada, kai jis yra atviras argumentams“, – laidoje kalbėjo apžvalgininkas.

Prognozuodamas, kas gali laukti, pašnekovas tikino, kad gali būti, jog daug mažiau žmonių gali savo balsą patikėti valstiečiams.

„Vargu, ar kuri nors partija turės bent penkiasdešimt mandatų. Žinoma, kad po ketverių metų dauguma žmonių ateina į protą, kita vertus, jeigu nebūtų Karbauskio, gal ši partija ketvirtų metų pabaigoje būtų kitokia – gal ji būtų iškėlusi naujus lyderius. Bet tai vieno žmogaus partija, o tas žmogus linkęs būti visur teisus“, – tikina apžvalgininkas.

Paklausus, kaip vertina opozicijos darbą, apžvalgininkas sako, jog pasigedo to, kad opozicija dažniau reikštų nepritarimą.

„Kaip vertinti opoziciją? Labai paprasta. Jeigu opozicija sutiktų su viskuo, ką daro valdžia, tai būtų prasta opozicija. Opozicija nesutikdavo, bet man norėjosi, kad dažniau nesutiktų“, – laidoje kalbėjo apžvalgininkas. „Buvo daug sprendimų, kai opozicija padėdavo valdantiesiems (dėl draudimų). Šiuo atžvilgiu opozicijos veiksmus galiu vertinti labai neigiamai, nes padėti valdžiai ką nors įtvirtinti galima tik tada, kai turime ginti nacionalinius interesus.“