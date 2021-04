Vakcinų perskirstymas: Vilnius gaus daugiau, kitos savivaldybės sprendimu piktinasi

Apie šį sprendimą ministerija informavo po to, kai kelių savivaldybių merai pranešė, jog dėl vakcinų perskirstymo sostinei jų savivaldybėse dalies suplanuotų skiepijimų šią savaitę nepavyks atlikti.

Anot ministerijos, dalis šio kiekio – 19,8 tūkst. dozių – anksčiau buvo numatytos skirti kitoms savivaldybėms, tačiau sparčiai augant hospitalizuojamų asmenų skaičiui ir gresiant COVID-19 lovų trūkumui Vilniaus mieste, priimtas sprendimas skubiai perskirstyti vakcinų dozes iš tų apskričių, kuriose sergamumas yra mažesnis ir tokiu būdu solidariai pagelbėti „juodojoje zonoje“ atsidūrusiai sostinei.

„Dėl įvykusio vakcinų perskirstymo dalis vakcinacijai užsiregistravusių asmenų kitose šalies savivaldybėse turės šiek tiek palaukti, dėl ko ministerija prašo visuomenės supratingumo šiuo sudėtingu laikotarpiu. Vilniečių prašome elgtis itin atsakingai: susilaikyti nuo nebūtinų kontaktų, laikytis atstumų, dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas, vėdinti patalpas. Vilnius grėsmingai artėja prie gruodžio mėnesio scenarijaus“, – rašoma pranešime.

Šiuo metu Vilniaus regione užimtų COVID-19 ligai gydyti skirtų lovų užimtumas perkopė 85 procentus.

SAM teigimu, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Lazdijų rajono, Marijampolės, Panevėžio miesto, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Varėnos rajono, Vilniaus rajono, Visagino savivaldybėms bus pristatyti anksčiau numatyti, nepakitę vakcinų dozių kiekiai.

Vadina skiepijimo proceso diskreditavimu

Pirmadienį į Lietuvą atvežta iki šiol didžiausia vakcinos nuo COVID-19 siunta – 105,3 tūkst. „BioNTech“ ir „Pfizer“ sukurtos vakcinos dozių. Farmacijos kompanija „Moderna“ sekmadienį į Lietuvą pristatė 10 tūkst. 800 vakcinos dozių.

Šiauliai – viena iš savivaldybių, kurios dalis dozių atiteko Vilniui.

Pasak miesto mero Artūro Visocko, dėl to skiepijimą antradieniui ir trečiadieniui teks atšaukti maždaug 600 jau užregistruotų žmonių.

„Kodėl nepranešė anksčiau? Man dabar visiškai neaišku, ką tam žmogui sakyti. Aš neturiu atsakymo, kada jam ateiti. Aš tikiuosi, kad atšauks tą dalyką, nes tai visiškai nesąmonė – visiška logistikos ir logikos nesąmonė“, – sakė miesto vadovas.

Anot jo, Šiauliai šią savaitę turėjo gauti apie 3,7 tūkst. dozių, o gaus kiek daugiau nei 1,7 tūkst.

„Per pusę sumažino, per pusę. Ir tą padarė staiga. Tokius dalykus reikia planuoti iš anksto. Tiesiog negautume skiepų, bet ir žmonės nebūtų pakviesti. Gaunasi, kad dabar yra valstybės diskreditacija. Skatiname žmones vakcinuotis, padarom didžiulį darbą, bet visi miestai turės tą darbą atšaukinėti“, – piktinosi meras.

Tuo metu Klaipėdos miesto savivaldybė atideda planuotą prekybininkų skiepijimo be registracijos akciją. Ją planuota organizuoti balandžio 28–29 dienomis.

„Įvertinę perskaičiuotus kiekius, vakcinavimo centrai galimybės organizuoti šios akcijos šiuo metu nebeturi“, – teigiama savivaldybės pranešime.

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius anksčiau pirmadienį žurnalistams sakė, jog miestas gavo papildomas 19 tūkst. dozių vakcinos, nors teigė nežinantis, kodėl taip nuspręsta.

„Ar dėl to, kad pasiruošę esame geriau, ar dėl to, kad daugiau vakcinuojame, ar dėl to, kad jau visi gauna – sunku man pasakyti. Kad ir paskutinės minutės naujiena, bet labai džiugi“, – kalbėjo jis.

Šiuo metu Lietuva iš viso yra gavusi 1 mln. 35 tūkst. 905 vakcinos dozes.

Viena arba dviem vakcinos dozėmis šalyje paskiepyta 631,3 tūkst. gyventojų, arba 22,6 proc. visuomenės.