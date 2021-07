Vakcinacijos čempionė iš stalčiaus traukia jau pamirštus ribojimus – kas atsitiko Izraelyje

Paklausta, kas šiuo metu vyksta Izraelyje, L. Antanavičienė pateikė labai paprastą atsakymą – „atsitiko delta“.

„Čia labai vienas trumpas atsakymas – atsitiko delta. Kaip ir aš manau, panašiai bus, jokiu būdu nelinkiu, bet daugiau mažiau visi mes pamatysime tokį kilimą neišvengiamai. Izraelyje tas ir įvyko – pasijutome grįžę į normalų gyvenimą. Birželio mėnesį net ir kaukių dėvėjimas buvo atšauktos, buvo paliktos tik gydymo įstaigose, bet porai savaičių tas mums pavyko.

Ir netgi Vyriausybė buvo priėmusi sprendimą, kad jau nebereikia net žalių pasų rodyti – tiesiog eini, kur nori“, – apie situaciją Izraelyje prieš kelias savaites pasakojo ambasadorė L. Antanavičienė.

Ji teigė, jog ši atmaina plinta šiuo metu gausiai plinta tarp vaikų.

„O po to, kada jau buvo atlaisvinti skrydžiai, liko daug mažiau biurokratinių procedūrų. Tiesiog buvo keli atvejai delta įvežtiniai vienas po kito, tas pradėjo plisti, ypatingai tarp vaikų. Ir dabar turime augančius skaičius, Vyriausybė labai greitai ėmėsi priemonių – iš karto buvo grąžintos kaukės, oro uostuose privaloma pasidaryti testą išeinant iš jo. (…) Yra ir tos vadinamosios raudonosios šalys, skrydžiai į šias šalis Izraelio piliečiams yra uždrausti, nebent tik su specialiu Vyriausybės leidimu“, – kalbėjo L. Antanavičienė.

O tie, kurie skrenda į minėtas šalis be specialaus leidimo gali gauti ir baudą, ji siekia 1300 eurų.

Lietuvos ambasadorė Izraelyje teigė, kad net ir skrydžiai į „raudonas“ šalis yra perkelti į visiškai atskirą oro uosto terminalą. Bet panikos, anot laidos pašnekovės, nesimato.

„Tokia dabar ta situacija turime, jokios panikos nesimato. Labai daug kalbama per masinės informavimo priemones apie tai, kad skaičiai auga – vidutiniškai apie 300 naujų atvejų per dieną. Prognozė jau yra, kad per savaitę gali tas skaičius pasiekti ir 600.Bet teigiama, kad kol kas tų sunkių ligonių skaičius ir hospitalizuojamų ligonių skaičius nekyla drastiškai tikrai. Ir didžioji dalis tų sergančiųjų yra arba besimptomiai, arba serga labai lengva forma“, – skaičius pristatė laidos pašnekovė.

L. Antanavičienė Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ teigė, kad Izraelio Vyriausybė kalba, kad seks sergamumo skaičius ir jeigu jie blogės – viena iš opcijų yra užsidaryti šalies viduje.

Ir prognozuoti, kokie ribojimai ir kada bus pasirinkti, sunku.

Lietuvos ambasadorė Izraelyje L. Antanavičienė Žinių radijo eteryje teigė, kad daugiau nei pusė užsikrėtusių delta atmaina – nevakcinuoti asmenys.

„58 procentų užsikrėtusių delta atmaina – nevakcinuoti. Aišku, didžioji dalis yra vaikai. Nes nevakcinuoti čia vaikai, nes 82 ar 83 procentų suaugusių Izraelyje yra vakcinuoti. Dabar pradėti vakcinuoti vaikai – nuo 12 iki 16 metų. Ta vakcinacija nėra tokia baisiai sparti, kaip buvo galvojama. Tėvai vakcinuoja vaikus, bet ne taip sparčiai, kaip skiepijosi patys suaugę asmenys“, – kalbėjo ji.

L. Antanavičienė teigė, kad žmonės šiuo metu labiau atsipalaidavę ir į taisykles ir ribojimus taip pat žiūri atsipalaidavę. Net ir nurodymas apsaugines veido kaukes visose uždarose patalpose dėvėti kartais vertinamas pro pirštus.

Ambasadorė Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ teigė, kad kaip ir Lietuva, Izraelis turi labai panašią problemą – didžiulį vakcinos kiekį saugomą šaldytuvuose.

„Kurių galiojimas baigiasi labai greitai, paskutinė skiepijimo diena joms yra liepos 9 diena. Todėl ypatingai kreipiamasi į tautą ir kviečiama kuo daugiau, kuo greičiau ateiti skiepytis, nes klausimas, ką toliau su ja reikės daryti“, – vakcinacijos iššūkius Izraelyje komentavo L. Antanavičienė.