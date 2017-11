6 valandos duomenimis, šioje Lietuvos dalyje slidūs kelių ruožai yra barstomi, Utenos ir Zarasų rajonuose susidariusios sniego provėžos.

Likusioje šalies dalyje valstybinės reikšmės kelių dangos dauguma drėgnos.

Oro temperatūra siekia nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, dieną galimi nedideli krituliai. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos.











