Vakar prasiautusi audra – dar ne pabaiga: gyventojai įspėjami dėl artėjančių gamtos stichijų

Sinoptikė paaiškino, kad ši tvankuma ir karštis, atkeliavęs su pietryčių, pietų srautais, pasižymi ne tik gebėjimu prikaupti didelį kiekį drėgmės ir prapliupti įspūdingomis liūtimis, bet ir formuoti tokius reiškinius kaip stambi kruša ar viesulas.

„Tuo įsitikino vakar Pietų ir Rytų Lietuvos gyventojai, kaivakar, birželio 8 d., apie 16 val., pasipylė pranešimai apie susidariusį galingą sūkurį Šakių rajone, apie vos ne delno dydžio krušą Jurbarko apylinkėse, niokojančius škvalus ir perkūnijas.

Sunku patikėti, bet tuo metu, kai ryčiau nuo Kauno alino 30 laipsnių karštis, Klaipėdoje prireikė …striukių, nes čia termometrai terodė 13 laipsnių, be to, pūtė stiprokas šiaurys su lietumi. Per vidurį Lietuvos nusitęsė aktyvus šaltasis banguotas frontas, kuris ir skyrė šias dvi kontrastingas oro mases: vakariau tūnantį vėsų ir ramesnį vidutinių platumų orą nuo ryčiau esančio audringo atogrąžų“, – teigiama oficialioje Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos feisbuko paskyroje meteo.lt publikuojamame sinoptikės komentare.

Pasak specialistės, panašiems orams reikia nusiteikti ir artimiausiomis dienomis, nes minėtas frontas taip ir stumdysis virš Baltijos regiono, neaplenkdamas ir mūsų šalies.

„Nepraraskime budrumo, saugokime save ir savo turtą, nes nepastovi oro masė ir toliau formuos galingus debesis su šaltomis viršūnėmis, kurios, griūdamos žemyn, vėl gali sukelti „buldozerio efektą“: škvalus, susukti ir nutęsti nuo debesies straublius-piltuvus, t. y. viesulus, ar išberti įspūdingo dydžio krušos ledėkus. Perkūnijos ir liūtiniai lietūs bus dažnesni nei minėti reiškiniai, bet ir jų reikia pasisaugoti“, – teigė I. Marcinonienė.

Papildyta 12:05

PAGD antradienio popietę informavo, kad šiandien antroje dienos pusėje Rytų Lietuvoje numatomi audringi orai su perkūnijomis, vietomis smarkiomis liūtimis, kruša, škvalu, 16-21 m/s. Departamentas prašo pasirūpinti savo gyvybės ir turto saugumu, taip pat perspėti kitus.