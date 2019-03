„Turiu savo kolektyvą. (...) Turiu kolegas, su kuriais ėjome į rinkimus. Yra ministras ir Vyriausybė, Seimas. Manau, daugelio Seimo narių paklausiu, kokia jų nuomonė“, – BNS trečiadienį Seime sakė A. Vaitkus. Uosto vadovas taip pat sako nežinantis, ar atšauks savo nusišalinamą nuo sprendimų, susijusių su „valstiečius“ savivaldos rinkimuose parėmusių verslininkų uosto įmonėmis. „Tai rimti teisiniai ir moraliniai klausimai, man reikia laiko susivokti, nes porą mėnesių (dėl rinkimų – BNS) buvau atostogose, atitrūkęs nuo visų šitų klausimų. Reikia grįžti pilna apimtimi į visus klausimus“, – tikino A. Vaitkus. Jis neatsakė, per kiek laiko ketina apsispręsti dėl savo ateities, tačiau pabrėžė, kad nėra linkęs vilkinti sprendimo. Susiję straipsniai: Kol politikai švenčia, jiems reikėtų ruoštis nemaloniems siurprizams Karbauskis pateikė atsaką kritikuojantiems Vaitkų: turiu jus nuliūdinti „Palikime laiko truputį susistovėti po viso to maratono, kas čia vyksta paskutiniu laiku, reikia ramiai atsisėsti ir pasikalbėti. Pirmiausia pačiam su savimi. Nesu linkęs ilgai priiminėti sprendimus ir uostas nebūtų toks, jeigu ilgai sėdėčiau ir priiminėčiau sprendimus“, – aiškino uosto vadovas. Jis pripažino, kad jam būtų gaila palikti uostą. „Būtų gaila palikti struktūrą, kuriai esu atidavęs 20 metų savo laiko, atimdamas jį nuo šeimos, nuo vaikų. Manau, kad turiu labai didelę praktiką šioje srityje. Uosto rezultatai tą rodo – ketverius metus esame lyderiai Baltijos jūroje, uosto direkcija yra pelningiausia įmonė Europos Sąjungoje“, – tvirtino A. Vaitkus. Susisiekimo ministras Rokas Masiulis pirmadienį pareiškė inicijuojantis platesnį tyrimą dėl A. Vaitkaus ir jo pavaldinių galimo interesų konflikto. Pasak R. Masiulio, dėl to jis kreipėsi į VTEK, Valdymo koordinavimo centrą prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, taip pat uosto valdybą ir paprašė atsakymus pateikti skubiai. Uosto valdybos pirmininkas Nerijus Udrėnas sakė, kad A. Vaitkaus planai dirbti miesto taryboje ir uosto direkcijoje jam kelia klausimų dėl galimo interesų konfliktų, o nepriklausomas valdybos narys Vaidotas Rūkas tvirtina, kad A. Vaitkus vieno iš šių postų turėtų atsisakyti. Pasak A. Vaitkaus, nei su N. Udrėnu, nei su V. Rūku savo situacijos jis kol kas nėra aptaręs. „Bus valdybos posėdis, bus gera proga apsitarti“, – sakė uosto vadovas. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija (VTEK) taip pat atlieka tyrimą, ar A. Vaitkus turėjo savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti asmenis, kurie paaukojo lėšų politiniam sąrašui, su kuriuo uosto vadovas kandidatavo į merus ir miesto tarybą, ir kurie yra tiesiogiai susiję su komercinių interesų Klaipėdos uoste turinčiomis įmonėmis. „Valstiečių“ rinkimų kampaniją maksimaliomis beveik 8,8 tūkst. eurų sumomis parėmė su uostu susiję verslininkai – Igorio Udovickio ir „Belaruskalij“ valdomo Birių krovinių terminalo vadovas Vidmantas Dambrauskas bei „Kamineros grupės“ savininkas Arūnas Tuma. Pastarieji su „valstiečių“ sąrašu taip pat išrinkti į Klaipėdos miesto tarybą. Premjeras Saulius Skvernelis pirmadienį teigė, kad A. Vaitkus gali vienu metu dirbti ir taryboje, ir uoste, jei to nedraudžia įstatymai. „Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis taip pat sakė nematąs priežasčių, dėl kurių A. Vaitkus negalėtų dirbti ir Klaipėdos miesto taryboje, ir vadovauti uostui.

