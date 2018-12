Čia valstybinės reikšmės kelių dangos padengtos šlapio sniego sluoksniu, slidžios, pranešė Automobilių kelių direkcija. Keliuose dirba kelių priežiūros mechanizmai, tačiau vairuotojai raginami atsižvelgti į tai, kad nuvalius kelius dėl šlapdribos, jie greitai vėl pasidengia nauju šlapio sniego sluoksniu. Likusioje šalies dalyje keliai šlapi, vietomis yra drėgnų ruožų. Rajoniniai mažesnio eismo intensyvumo keliai visoje Lietuvoje, išskyrus vakarinius šalies rajonus, kuriuose dangos drėgnos, padengti sniego sluoksniu, slidūs. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse šlapdriba, kitur be kritulių. Oro temperatūra nuo 1 iki 5 laipsnių šilumos. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis naktį vakarų Lietuvoje numatomas lietus. Pajūryje pietvakarių, pietų vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s. Žemiausia oro temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, pajūryje iki 5 laipsnių šilumos.

