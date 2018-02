„Be abejo, žinoma, tik laikinas sprendimas“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė jis. A. Veryga stebėjosi, kad Santaros klinikų vadovybės sprendimas Vaiko raidos centrą laikinai perkelti į Vaikų ligoninę Santariškių gatvėje bei klinikų Reabilitologijos centro patalpas Jono Kairiūkščio gatvėje sulaukė tokios audringos neigiamos reakcijos. „Nežinau, kodėl tai yra taip dramatizuojama. Manau, kad administracija turėtų daugiau dėmesio skirti komunikuodama su darbuotojais, su tais, kuriems, matyt, kyla įvairių baimių, neaiškumų“, – svarstė ministras. Jis pabrėžė, kad sprendimą dėl Vaiko raidos centro priėmė ne ministerija, o Santaros klinikų vadovybė. „Nuspręsta yra ne mūsų, tai įstaigos administracijos sprendimas, kaip dėlioti savo padalinius, ir, matyt, sprendžia, kaip geriausia šitoje situacijoje. Man tik keista, kad mes tiek metų šiurpome, kad ten blogai, kad vaikams sąlygos yra blogos. Dabar, kai ieškoma sprendimų, kur laikinai kelti į geresnes sąlygas, kol vyks statybos, dabar vyksta teisminis procesas pagal „geriausias tradicijas“. Vienas konkurso laimėtojas būtinai apskundžia kitą dėl naujo Vaiko raidos centro statybos“, – kalbėjo A. Veryga. Laikinasis Santaros klinikų vadovas Justinas Ivaška trečiadienį Seime žurnalistams sakė, kad Vaiko raidos centrą iš avarinių patalpų sostinės Žvėryno rajone į Santaros klinikas planuojama perkelti per vasarą. Jis taip pat tikino, kad tai yra laikinas sprendimas, kol bus pastatytas naujas Vaiko raidos centras. Tokioms pertvarkoms nepritaria Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaikų ortopedijos-traumatologijos centro vadovas Kęstutis Saniukas. Centro medikai kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją teigdami, kad dėl pertvarkos, sujungus Ortopedijos ir Traumatologijos skyrius, blogės sąlygos jų pacientams. J. Ivaška tvirtina, kad Vaikų raidos centrui vietos rasta administracijos mažinimo sąskaita, ir dėl naujų kaimynų ortopedijos palatų lovų skaičius nemažės. Vaiko raidos centrui Santariškėse numatoma pastatyti naujas patalpas, tačiau neseniai teismas panaikino Santaros klinikų sprendimą dėl pasirinkto konkurso laimėtojo.











