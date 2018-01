„Dabar sistema jau šiuo metu turi veikti visu pajėgumu. Šiuo metu, iki 14 val., (per dieną) pateikti 5585 prašymai. Tokiais pajėgumais tikrai visi per sausio mėnesį, kurie kreipiasi, galės užsipildyti ir gauti vaiko pinigus. Šiuo metu sistemoje yra daugiau nei tūkstantis žmonių, kurie teikia prašymus“, - sakė L. Kukuraitis.

Elektroninė sistema daugiau nei savaitę strigo, ir prie jos galėjo prisijungti ne visi norintys. Pasak ministro, taip nutiko dėl to, kad pati sistema yra labai sena, ir norint, kad ji pasiektų daug didesnius pajėgumus reikėtų investuoti labai didžiules lėšas.

Ministro manymu, to daryti neverta, kadangi prašymus registruoti galima visus metus, ir žmonės nepraras pinigų. Be to sistema yra suderinta su Registrų centru, todėl daug duomenų į laukelius sukrenta automatiškai, ir žmonėms jų nereikia pildyti.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad prie sistemos per šį laikotarpį bandė jungtis net penkis kartus daugiau vartotojų nei jie tikėjosi.

„10 tūkst. tikėjomės, o realybė buvo tokia, kad nuo sausio 1 dienos apie 50 tūkst. žmonių jungėsi“, - sakė L. Kukuraitis.

Ministro duomenimis, internetu prašymus pateikė apie 25 tūkst. žmonių. Seniūnijose tai padarė apie 6,8 tūkst. žmonių.

Pasak ministro, tie pinigai, kurie liks fonde, nes tėvai nepaprašys vaiko pinigų, bus išdalinti kitiems vaikams.

„Mes tuos duomenis turėsime tik metų pabaigoje, kadangi, kaip žinia, už visus metus galima pasiimti vaiko pinigus, tai metų pabaigoje, kai bus planuojamas kitų metų biudžetas, tada matysime, koks yra rezervas, o tikėtina, kad bus ne visi pinigai pasiimti, plius pridėdami tą sumą, kuri būtų suplanuota 2019 metams, atitinkamai išdalintume tam kiekiui vaikų, kurie yra užsiregistravę“, - sakė L. Kukuraitis.

Nuo sausio įvesti 30 eurų siekiantys vaiko pinigai už visus vaikus, tačiau norėdami juos gauti tėvai turi teikti prašymus. Juos galima pateikti internetu arba savivaldybių skyriuose. Vaiko pinigų išmokos pakeitė iki sausio tėvams galiojusią neapmokestinamų pajamų mokesčio lengvatą, per mėnesį leidusią dirbantiems tėvams susigrąžinti iki 30 eurų.

Pasak ministro, pasiektas politinis sutarimas, kad vaiko pinigų suma augs, tačiau, kokiu dydžiu kol kas neįvardijo.

„Nuo 2019 metų suma tikrai augs, kadangi yra kartu rengiamos ir kitos pertvarkos – mokestinė, sveikatos, švietimo, pensijų sistemų, tai subalansuotame biudžete bus numatytos lėšos ir vaiko pinigų didinimui. Dabar kalbėti apie kiekius būtų neatsakinga“, - sakė L. Kukuraitis.