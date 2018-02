„Mes pradėjome nuo 30 eurų, svarstome, kad 2019 metais yra galimybė, nes jau pavasario sesijoje pradėsime kalbėti apie 2019 metų biudžetą, tai jei tai 50 eurų, tai ženklesnė parama“, – trečiadienį interviu Žinių radijui sakė R. Baškienė. Nuo šių metų sausio šalies vaikams skiriama 30 eurų dydžio išmoka, pakeitusi pajamų mokesčio lengvatą, per mėnesį vaikus auginantiems dirbantiems tėvams leidusią už vieną vaiką susigrąžinti iki 30 eurų. Mažai uždirbantiems arba daugiavaikiams tėvams bus mokamos papildomos išmokos. Jiems išmoka sudaro 58,5 euro už vaikus iki dvejų metų ir 45,2 euro – už vyresnius vaikus. Sausio mėnesį savivaldybes užplūdus prašymams dėl „vaiko pinigų“, šios nespėja jų įvertinti ir išmokos tikriausiai bus išmokėtos kovo mėnesį.











