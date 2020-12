Vaidotas Beniušis: Nausėda elgėsi pagal Vyriausybės rekomendacijas

„Yra ir teisiniai, ir moraliniai klausimai. Visų pirma reikia konstatuoti, kad tvarka tokia ir buvo – iš užsienio grįžti galima, o tarp savivaldybių judėti negalima. Vyriausybė leido tokią tvarką ir ji irgi kelia klausimų. Kodėl aš galiu skristi į Kroatiją ar Londoną, iš ten galiu grįžti pas tėvus teisiškai, bet tarp Kauno ir Vilniaus judėti negaliu“, – laidoje kalbėjo V. Beniušis.

Jis sakė suprantantis, kad prezidento žodžiai ir elgesys gali atrodyti nenuoširdūs.

„Antras klausimas – teisinis momentas. Panašu, kad viskas vyko Vyriausybės įvestų apribojimų rėmuose. Aš suprantu, kodėl žmonės kyla klausimas – ar prezidento veiksmai atrodo nuoširdūs, kai jis kalba ir ragina pakentėti, sako suprantąs, kaip sunku sutikti šventes be vaikų, bet jo paties šeimos nariai pasinaudoja tomis aplinkybėmis ir elgiasi šiek tiek kitaip“, – teigė žurnalistas.

Visuomenės kelti priekaištai jam atrodė suprantami.

„Nebūsiu moralės policija, bet klausimas prezidentui yra legitymus ir visiškai suprantamas“, – Žinių radijo eteryje pirmadienį kalbėjo naujienų agentūros BNS vyriausiasis redaktorius V. Beniušis.

Prezidentūra: riziką sukelti galėjo tik sau

Prezidento vyriausiasis patarėjas bei Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta antradienio rytą Žinių radijui sakė, kad prezidento vyriausioji dukra G. Nausėdaitė, iš Vokietijos grįžusi į Lietuvą Kalėdoms, laikėsi visų saugumo reikalavimų.

S. Krėpšta taip pat teigia, kad vienintelis žmogus, kuriam prezidento dukra savo grįžimu galėjo sukelti riziką, tai tik ji pati. Anot vyriausiojo patarėjo, Vokietija į paveiktų šalių sąrašą taip pat neįtraukta ir Lietuvoje užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius yra ženkliai didesnis.

„Vyriausybė taip pat yra nustačiusi ribojimus ir reikalavimus, kaip gali judėti žmonės per Lietuvos sieną. Čia turime sąrašą paveiktų šalių, iš kurių grįžus reikia izoliuotis, turėti neigiamą testo rezultatą. Kalbant apie šį konkretų atvejį, prezidento dukra grįžo iš Vokietijos, iš šalies, kur viruso paplitimas keturis kartus šiuo metu mažesnis nei Lietuvoje.

Vokietija nėra paveiktų šalių sąraše. Ji laikėsi visų nustatytų reikalavimų. Vienintelis žmogus, kuriam ji galėjo sukelti riziką, tai, be abejo, ji pati. Nes ji grįžo iš šalies, kur virusas yra keturis kartus mažiau paplitęs. Taip, be abejo, reikia laikytis visų reikalavimų, ir to buvo laikomasi“, – „Žinių radijui“ sakė S. Krėpšta.

Paklaustas, ar prezidento šeima neturėtų susilaikyti nuo bendravimo su artimaisiais ir taip būti pavyzdžiu kitiems, S. Krėpšta teigė, kad geras pavyzdys – laikytis šalyje nustatytų reikalavimų, o tai, pasak jo, G. Nausėdos šeima ir darė.

„Pagrindinis gero pavyzdžio elementas, tai laikytis šalyje nustatytų reikalavimų. Kaip ir minėjau, kiekvienas reikalavimas turi savo prasmę. Geriausias pavyzdys yra laikytis galiojančių reikalavimų. Jų buvo laikomasi tiek iš prezidento pusės, tiek iš jo artimųjų pusės“, – sakė jis.

Delfi primena, kad portalas 15min.lt praėjusią savaitę, ketvirtadienį paskelbė, kad Kalėdoms su šeima sutikti iš Vokietijos į Lietuvą grįžo prezidento G. Nausėdos vyriausioji dukra G. Nausėdaitė.